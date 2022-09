¿Se une a Televisa? Tras 3 años en TV Azteca, conductora renuncia a 'VLA' y público estalla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de TV Azteca se encuentra en shock debido a que una famosa conductora, quien tiene más de 3 años al aire en esta televisora, renunció repentinamente a la conducción del programa Venga la Alegría: Fin de semana y este sábado y también domingo ya salió del aire. Se trata de la guapísima Sofía Aragón, quien habría decidido abandonar la empresa para unirse ¿a las filas de Televisa?.

La mujer originaria de Guadalajara, Jalisco, se dio a conocer como participante de certámenes de belleza y saltó a la fama luego de coronarse como Mexicana Universal 2019, concurso que se realizó en los foros de Televisión Azteca. Luego se fue a representar a México en el Miss Universo 2019 y fue nombrada segunda finalista, pero dejó de lado esta carrera ya que en su regreso a tierras aztecas, Sofi fue contratada por ejecutivos del Ajusco.

Fuente: Instagram @sofaragon

Aragón, quien estuvo comprometida en matrimonio con el empresario Francisco Bernot, primero hizo su debut como presentadora de backstage en el reality La Voz... Azteca y luego fue conductora suplente en Venga la Alegría cuando estalló la pandemia y parte del elenco tenía Covid-19. Sin embargo, fue hasta octubre de 2021 que recibió su primera gran oportunidad al llamarla para formar parte del elenco original de VLA: Fin de semana.

No obstante, desde hace días circula el rumor de que este matutino pronto saldrá del aire en Azteca Uno y se mencionó que Sofía habría sido una de las primeras en buscarse trabajo fue del canal. Aunque aún no se confirma la cancelación de VLA versión fines de semana, este sábado 3 de septiembre y domingo 4 la conductora tapatía ya no se presentó a trabajar, lo cual vendría a confirmar que es verdad que renunció. A través de las redes sociales, los televidentes no han dejado de criticar a la también escritora por salir del proyecto sin siquiera despedirse.

Aunque hasta el momento ni Sofía ni los ejecutivos de TV Azteca han confirmado su salida, el experto en espectáculos Pablo Chagra asegura que la tapatía ya no forma parte de la televisora pues ella misma habría decidido renunciar: "Pues antes de que Venga la Alegría: Fin de semana salga del aire, QUE YA ES UN HECHO, Sofía Aragón ya renunció, pero a TV Azteca", sostuvo el creador de la página Chismillenial.

Sin embargo, es importante resaltar que esta conductora de 28 años no se cambiará a la empresa de San Ángel como muchos pensarían y en realidad la cuenta de Twitter La Portada reportó de forma extraoficial que llegaría a Telemundo, cadena en la que ahora trabaja su exjefa Sandra Smester: "Sofía Aragón se muda de televisora, será una de las nuevas contrataciones de @Telemundo", aseguraron días atrás.

Fuente: Twitter @pablo_chagra

