Se volvió mujer: Tras pisar la cárcel y subir 20 kilos, galán de Televisa cambia TV Azteca por 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien tras años en Televisa perdió su contrato de exclusividad y ha dado entrevistas exclusivas a TV Azteca, aparece en redes del programa Hoy por una fuerte razón. Se trata de Eduardo Yáñez, quien durante sus más de 40 años de carrera ha participado en icónicos melodramas como Dulce desafío, Destilando Amor, Fuego en la sangre, Corazón Salvaje, Amores Verdaderos y Amores con Trampa y hasta se ha transformado en mujer.

Sí, el histrión de 61 años de edad se caracterizó como mujer para un importante papel en la serie para streaming Mi tío y dejó en shock por su radical cambio físico. Yáñez, quien se ha sincerado sobre el alcoholismo que sufrió y lo llevó a tocar fondo, además de que pasó gran parte de su niñez en la cárcel pues su madre era celadora en la prisión Lecumberri, siempre ha tenido fama de tener un carácter fuerte y difícil, motivo por el cual se dice tuvo pleitos con actores y hasta productores.

Eduardo Yáñez se volvió mujer en 'Mi Tío'

Luego de que hace unos meses se reportara que presuntamente padecía cáncer y luego Parkinson, él lo desmintió muy molesto y se mostró desde los foros de grabaciones de su nuevo proyecto. Aunque actualmente luce muy bien, el histrión impactó unos años atrás al aparecer con varios kilos de más en el programa Hoy y con un aspecto irreconocible, pues su rostro estaba muy hinchado. Él explicó después que esto se debió a que se automedicó por unos dolores que padecía, pero al darse cuenta, paró.

Captura del programa 'Hoy'

Yáñez ahora aparece en redes del programa Hoy pues el portal Las Estrellas recordó cuando grababa la telenovela Amores Verdaderos en el 2012 junto a su protagonista, Érika Buenfil. Aunque en ese entonces se rumoraba que tenían un romance, luego la actriz impactó al revelar que sí tuvieron sus roces, pues ambos son de carácter fuerte a la hora de trabajar. En entrevista con Cynthia Urías para un especial para el canal TlNovelas, Érika reveló todo sobre el actor y su temperamento.

"Todo mundo sabemos que Eduardo tiene un temperamento fuerte... pero yo también (ríe) a mí me costó mucho esta telenovela, ganarme la telenovela. Fue un proceso largo de casting y demás. Cuando yo finalmente llego a hacer un casting con él y le digo: 'yo vengo por el proyecto. A mí si me dicen que te tengo que besar, te voy a besar y si te tengo que golpear, te voy a golpear' y dice: 'Ah jijo'. O sea, se dio cuenta que yo no le tenía miedo", reveló Érika.

Twitter @programa_hoy

"Viene la primera escena de una de las tantas pruebas y él pide volver a hacer la escena y le dije: 'yo te lo dije, aquí nos dijeron que nos besáramos y te voy a besar'. Entonces se empieza a dar cuenta que tenía de réplica a otra mujer con carácter que sí, fresa, bonita, pero plantada", dijo. "'A mí lo que me importa es el público, si tú te enojas a mí no me importa, yo quiero esta telenovela'", recordó que le explicó a Yáñez.

Y agregó: "Cuando llegamos finalmente él venía de un proyecto con una actriz de esas que se tardan mucho para cambiarse y yo no, yo no me tardo. A mí me gusta trabajar y yo también me quiero ir a mi casa (...) Él se salía del foro a tomar aire, por un café o lo que fuera, entonces van y le dicen: ya está la señora en el foro entonces decía '¿cómo?' y venía y me decía: '¿tienes mucha prisa?' y yo le decía 'venimos a trabajar' y entonces se topa con una mujer muy profesional y muy soldadito".

Sí tuvimos nuestras discusiones y sí nos dijimos nuestras cosas pero se dio cuenta que le dije: 'yo no te tengo miedo'", finalizó.

Fuente: Tribuna