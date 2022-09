Sin exclusividad y tras pasar años desaparecida, querida actriz sacude a Televisa con esta noticia

Ciudad de México.- Sí bien, nadie pone en tela de juicio que por Televisa pasan varias celebridades talentosas, lo cierto es que, en ocasiones, la empresa de San Ángel decide prescindir de sus servicios, lo que les otorga la oportunidad de explorar otros aspectos de su vida, tal fue el caso de Elizabeth Álvarez, una querida actriz que logró demostrar que poseía gran potencial para dar vida a cualquier personaje que le pusieran en frente.

La guapa actriz hizo su debut en la televisora de los Azcárraga en el año 2000 con Mi destino eres tú y, durante la primera década de este milenio, la famosa se mantuvo sumamente activa, apareciendo en programas como Amigas y Rivales, Las vías del amor, Big Brother VIP, Contra viento y marea, La fea más bella, Sortilegio y Fuego en la sangre. A pesar de que Álvarez brilló dando vida a heroínas y villanas, ella misma confesó en el año 2017 que tenía varios años de no contar con la exclusividad de esta empresa.

Yo no he sido exclusiva de Televisa desde hace muchísimos años y sigo trabajando en Televisa, y espero no dejar de trabajar", declaró a Fórmula Espectacular