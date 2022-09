Sin trabajo en Televisa y tras veto de Legarreta, exconductor de 'Hoy' hace esto para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien estaría vetado del programa Hoy luego de insultar en repetidas ocasiones a Andrea Legarreta, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar cuál será su próximo proyecto luego de haber confesado que estaba en quiebra y llevar varios años sin trabajar para Televisa. Se trata de Alfredo Adame, quien informó su llegada a una plataforma digital donde se venden fotos.

Como se sabe, el mexicano de 64 años pasó de ser uno de los galanes más cotizados de San Ángel al personaje más odiado del Internet y es que en los últimos años ha protagonizado fuertes polémicas. Una de las más fuertes fue cuando acusó a la esposa de Erik Rubín de ser una mujer infiel y hasta llamó "unicornio" al cantante, pues supuestamente le conocía varios amantes a su excompañera. Andy se defendió de los señalamientos y avisó que demandaría al histrión, pero este volvió a atacarla:

Ten cuidado Andrea Legarreta, yo no le tengo miedo ni respeto, posiblemente el que la demande soy yo, que tenga cuidado porque puede salir toda la porquería", dijo al programa Hoy Día.

La última vez que Adame trabajó para Televisa fue en 2018 cuando grabó el melodrama Por amar sin ley. Luego de todas sus controversias, esta televisora no lo volvió a contratar, sin embargo, el año pasado fue rescatado por los ejecutivos de TV Azteca para participar en la primera temporada del reality Soy famoso, ¡sácame de aquí!, donde acabó ganando el primer lugar lo cual lo convirtió en 'Rey de la Jungla'.

No obstante, a la fecha Alfredo no ha sido llamado para volver a trabajar ni en el Ajusco ni en San Ángel y él acaba de anunciar que se autoempleará de una peculiar manera. Mediante sus redes sociales el entrañable galán de telenovelas como Yo no creo en los hombres, Más allá del puente y Retrato de familia informó que pronto hará su debut en una conocida plataforma donde los famosos venden contenido exclusivo.

Sí, a través de un Facebook Live el exesposo de la actriz Mary Paz Banquells confirmó que próximamente va a vender fotos en poca ropa junto a una amiga, de quien no reveló el nombre, y como se sabe esta no sería la primera vez que el actor aparezca semidesnudo en público pues durante su época dorada fue la imagen de una importante marca de ropa interior.

Me está hablando una amiga, un cuerpazo de mujer y me dijo: 'Ayúdame, quiero hacer mi primer OnlyFans contigo', o sea que salgamos encuerados y yo tapándome con una hojita, entonces creo que lo vamos a hacer en un mes más o menos", explicó.

El actor fue modelo de ropa interior

Adame señaló que por el momento él no está pensando en dedicarse de lleno a esta plataforma, asegurando que no tiene "nada de malo": "A mí no sé si realmente me interesaría meterme a OnlyFans, digo, yo no le veo nada de malo, pues el que quiera o la que quiera (que lo haga)", dijo. No obstante, sí resaltó que si se decide a abrir su propia cuenta, esta sería un rotundo éxito pues afirma que posee un cuerpazo de envidia que provoca suspiros:

Ahorita ya estoy mucho más delgado, marcado, tengo 64 años, tengo un cuerpo que ya quisiera cualquier chavo de 25", opinó el actor, lo cual desató las risas de los internautas.

Adame asegura tener un gran físico

Fuente: Tribuna