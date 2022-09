Tras irse de Televisa, Mariana Seoane recuerda la vez que fue rechazada de la farándula

Ciudad de México.- Mariana Seoane es una guapa actriz y cantante que ha logrado dejar huella allá a donde vaya, ya sea en escenario mientras interpretaba temas como 'Seré una niña buena' o haciéndole la vida imposible a la heroína de turno en alguna telenovela; sin embargo, para la famosa no fue fácil llegar a donde se encuentra, de hecho durante sus primeros días en la farándula llegó a ser rechazada.

Como algunos recordarán, en diversas entrevistas, la intérprete ha llegado a mencionar que la causa de su salida de San Ángel deviene porque, con el pasar de los años, recibía cada vez menos oportunidades de trabajo, esto debido a que la empresa comenzaba a brindarle mayor preferencia a las estrellas jóvenes, esto aunado a que los ejecutivos de La Fábrica de los Sueños llegaron a mostrarse rejegos en darle un protagónico en la década de los 90 porque su perfil era más bien el de una villana que el de una protagonista.

Fotografía de Mariana Seoane

Recientemente, Lucía Méndez compartió un fragmento de una entrevista que ella misma le hizo a la actriz de El Chema, Suerte de Lolita, Hasta el fin del mundo, Por ella soy Eva, Mañana es para siempre y Tres Mujeres, en la misma, la famosa recordó cómo fueron sus primeros intentos por ingresar al medio y es que, según sus palabras llegó a ser rechazada por ser demasiado joven y es que, cuando comenzaba a intentar hacerse notar en la industria, apenas tenía 16 años.

Mi primer proyecto, bueno fue... Yo primero fui a un casting para un evento, es que buscaban modelos para un festival de Acapulco, pero en aquel entonces yo tenía 26 años y fui a hacer casting bueno, con mi mamá. Y claro le dijeron: 'Oye es que queremos a un adulto porque no podemos llevar a tu mamá o a tu tutor o a quien sea' Sí me puse a llorar amargamente y entonces me dijeron: 'Oye pero hay un casting y están buscando a una conductora, ¿te gustaría?'