Tras luchar contra un agresivo cáncer y perder la vida, dan inesperada noticia de querido actor

Hollywood, Estados Unidos.- La noche del pasado sábado, 3 de septiembre, la industria de la farándula hollywoodense se sintió profundamente conmovida, después de que recibieron una inesperada noticia de un querido actor, quien hace 2 años perdió una dura batalla contra el cáncer de colon, misma que terminó por arrebatarle la vida de manera sorpresiva, ya que, muy pocas personas sabían que el histrión sufría de dicho padecimiento, hasta que fue demasiado tarde.

Se trata de Chadwick Boseman, estrella de Marvel Universe, quien en el año 2016 conquistó los corazones de millones tras darle vida a 'T'Challa', durante una breve aparición en Capitán América: Guerra Civil, para volver 2 años después con su propia película, en Black Panther; sin embargo, mientras se convertía en el ídolo de millones de pequeños, alrededor del mundo, el histrión estaba sufriendo un infierno en vida y es que, casi al mismo tiempo en el que se unió a la franquicia de superhéroes le detectaron cáncer de colon en etapa III, pero él vivió su enfermedad de manera privada.

Fotografía de Chadwick Boseman

Pese a que Chadwick perdió la vida el 28 de agosto del 2020, su legado como 'Pantera Negra' continuó e incluso, llegó a sorprender a sus fanáticos cuando su voz apareció en el episodio de la serie animada de Marvel, What If...? En el capítulo en el que 'T'Challa' no tomaba el manto de Black Panther, sino de 'Star Lord', de Los Guardianes de la Galaxia, en lugar de 'Peter Quill'. Resulta ser que la interpretación del histrión fue tal que se volvió acreedor a un Emmy póstumo, durante la ceremonia del día de ayer, Creative Arts Emmy.

Chadwick estuvo nominado a la categoría de actuación de voz en off y compitió junto a celebridades de la talla de F. Murray Abraham, por Moon Knight; Julie Andrews, de Bridgerton; Maya Rudolph, de Big Mouth; Stanley Tucci, de Central Park; Jessica Walter, por Archer; y Jeffrey Wright de ¿Y si...?. Cabe señalar que Simone Ledward Boseman, viuda del famoso, acudió a recibir el premio en nombre de su difunto esposo.

Fotografía de Chadwick Boseman como 'Black Panther'

Simone mencionó que, este premio en específico es sumamente representativo, debido a que Chadwick continuó trabajando pese a sufrir cáncer: "Cuando me enteré de que Chad estaba nominado para este premio, comencé a pensar en todo lo que estaba sucediendo cuando estaba grabando, todo lo que estaba sucediendo en el mundo y en nuestro mundo y simplemente estaba asombrada por su compromiso y dedicación". Marvel tiene previsto que Black Panther: Wakanda For Ever se estrene el próximo 11 de noviembre.

Fuentes: Tribuna