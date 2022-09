Tunden a Sylvia Pasquel, Laura Zapata, Lorena Herrera y Lucía Méndez: "Mucha arruga y nulo talento"

Comparta este artículo

Ciudad de México.-Desde hace varios meses, tanto Netflix como Laura Zapata, Lorena Herrera, Lucía Méndez y Sylvia Pasquel, habían anunciado que estaban participando en la producción de un reality show que se enfocaría en las cuatro famosas, aunque pocos fueron los detalles que dieron, se podía intuir que se trataría sobre sus lujosas vidas y su amplia carrera artística; sin embargo, este domingo, 4 de septiembre, la plataforma de streaming lanzó el primer promocional, mismo que habría provocado que más de uno levantara la ceja.

De acuerdo con información proporcionada por la empresa de entretenimiento, el programa de telerrealidad se llamará Siempre Reinas y tendrá un total de seis episodios, en los que prometen que habrá humor, drama, lágrimas y mucho, mucho talento. Netflix reveló que la serie se estrenará el próximo 2 de octubre y, aunque en las redes sociales de las famosas se puede leer que mucha gente está emocionada por el lanzamiento del reality, lo cierto es que los usuarios directos de la plataforma de streaming no parecen estar muy felices.

Póster promocional de 'Siempre Reinas'

Según información del promocional, se puede deducir que todo comienza porque Río Roma quiere lanzar una canción con las cuatro actrices y toda la trama girará entorno a cómo las famosas tratan de ponerse de acuerdo por la producción del tema musical. Parece ser que, quienes tendrán mayores conflictos durante estos seis episodios serán Laura Zapata y Lucía Méndez, debido a que ambas traen una especie de competencia por ver quién tiene el mejor tono de voz. Mientras que Lorena Herrera y Sylvia Pasquel se divertirán de lo lindo durante todo el show.

Sin embargo, esto no parece ser suficiente para los usuarios de Netflix, quienes no tardaron mucho en llenar de comentarios negativos las redes sociales de la plataforma, al exigir contenido de "mejor calidad" y recordando que otras series, de mayor fama a nivel mundial, fueron expulsadas del catálogo o hasta canceladas. Por otro lado, hubo quienes no perdonaron a Laura Zapata por sus comentarios en el canal de YouTube, Atypical Te Ve, conducido por el periodista Carlos Alazraki, donde habría mencionado que los mexicanos son hue....

¿Y pretenden que con todo lo que acaba de decir Laura Zapata estemos ansiosos de ver la serie? Pésima elección, paso", mencionó un usuario de Netflix

Lanzando producciones tan buenas como 'Arcane', 'BCS', 'Russian Doll', incluso la película de 'Ya no estoy aquí' ¿siguen prefiriendo enfocarse en ese tipo de contenido?

Mucha arruga y nulo talento

En serio Netflix... cancelaste mi serie favorita e inviertes en esto. Estás mal papi

