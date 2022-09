VIDEO: Hijo de Taylor Hawkins sube a tocar la batería de su padre durante concierto en su honor

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- La agrupación de rock Foo Fighters regresó el pasado 3 de septiembre a los escenarios debido a que tenían programado un concierto en el Estadio Wembley en Londres para homenajear al baterista Taylor Hawkins, quien murió de manera repentina previo al concreto que tenían programado en Bogotá, Colombia el pasado 25 de abril, evento que tuvo que ser cancelado y por lo cual el grupo no había estado activo como una muestra de respeto.

Meses después del lamentable descenso, el líder de la banda Dave Grohl anunció que se llevarían a cabo dos conciertos en memoria del músico, siendo el primero en Londres y el cual contó con un lleno total pues además de verlos de nueva cuenta sobre el escenario, varios músicos se unieron a esta celebración, entre ellos Liam Gallagher de Oasis, Brian May de Queen, The Pretenders, Travis Barker de Blink 182, Tiger Taylor de The Darkness, Josh Homme de Queens of the Stone Age y el más relevante, Oliver Shane Hawkins, hijo del finado músico quien tocó la batería de su padre para interpretar el tema My Hero.

Foto: captura de pantalla

El concierto que se transmitió de manera gratuita por diversas plataformas de streaming, entre ellas YouTube, dejó ver a los seguidores de todo el mundo la relevancia de Hawkins dentro de la industria y, aunque hubo artistas que por motivos personales no pudieron asistir, como fue el caso de Sir Elton John, se transmitían testimoniales de lo que el baterista originario de Texas había dejado para ellos al conocerle.

La participación de Oliver Shane Hawkins de 16 años de edad, se dio casi al final de este emotivo concierto donde incluso los miembros de Foo Fighters se mostraron visiblemente conmovidos en ocasiones; incluso, para darle la bienvenida al hijo del baterista, las pantallas mostraron fotografías de ambos que quebraron a la audiencia, instantánea que prevaleció por varios minutos mientras que este icónico tema sonaba.

Otro de los temas más emotivos fue Times Like These donde Dave Grohl no pudo evitar contener el llanto, emoción que se transmitió al público quienes vitoreaban el nombre del baterista que poco se escuchaba debido a que el tema no dejó de sonar. Pronto, este emotivo momento se volvió tendencia en redes sociales donde internautas continuaron lamentando esta perdida de la cual no se sabe si ya hay un remplazo o cuáles son los planes para la agrupación a mediano plazo.

