Adiós 'Hoy': Tras ser albañil y 22 años en Televisa, polémico galán de novelas debuta en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien lleva 22 años en las filas de Televisa y empezó su carrera siendo albañil y hasta bailarín de Thalía, debuta en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría luego de que hace apenas unas semanas estuviera en el programa Hoy. Se trata de Julio Camejo, quien empezó su trayectoria en la actuación en el 2000 en la televisora de San Ángel, sin embargo, firmó contrato con el Ajusco este año y fue el eliminado este domingo de MasterChef Celebrity México.

Camejo debutó en Televisa en el 2000 en el melodrama Primer amor a 1000 x hora. Luego actuó en ¡Vivan los niños!, Clase 406, Rebelde, Contra viento y marea, Destilando Amor, Hasta el fin del mundo, entre otras. El actor cubano hizo su último proyecto en la empresa de San Ángel en 2020, La mexicana y el güero y aunque actualmente es considerado uno de los galanes más cotizados de la ficción, no fue famoso desde el primer día.

Captura de pantalla del Programa 'Hoy'

El histrión ha contado que cuando llegó a México de Cuba hace más de 20 años tuvo que trabajar como albañil y hasta laboró como toallero en un hotel del Caribe Mexicano. También se desempeñó como bailarín, siendo la cantante Thalía quien le dio una de sus primeras oportunidades al contratarlo para sus conciertos. Camejo fue el eliminado este domingo del reality show MasterChef Celebrity México, actualmente al aire en TV Azteca.

Instagram @masterchefmx

Debido a que ya no contaría con contrato de exclusividad en San Ángel, el actor participó en el reality show transmitido por MTV, Resistiré, sin embargo, ahora debutó en Venga la Alegría luego de que hace apenas unas semanas asistiera a la competencia, el programa Hoy, como invitado. El cubano platicó con los conductores del matutino todo sobre su participación en el reality de cocina y cómo fue su despedida.

"Todo lo que viene es por un aprendizaje, siempre hay que sacarle el mejor partido a la peor situación y sí, hubiera tenido más que dar y sí, es real que un error te puede sacar y sí, es cierto que hace un mes no cocinaba nada y hoy en día me gusta", dijo al aire Camejo. Además, reiteró que él no quiso dejar pasar la oportunidad de participar en la competencia y reveló que sí tuvo sus roces con Arturo López Gavito pero finalmente, agradeció la oportunidad de haber estado en el programa.

Fuente: Tribuna