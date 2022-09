Adiós 'Hoy': Tras superar el cáncer y 30 años al aire, Memo del Bosque anuncia su salida de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y exitoso productor Memo del Bosque dejó sin palabras a todos sus seguidores y también colaboradores artistas pues hace algunas horas anunció su salida definitiva de Televisa luego de haber trabajado durante más de tres décadas en esta empresa. Al parecer su abandono de San Ángel se dio en buenos términos pues en su comunicado de prensa también incluyó un mensaje para Emilio Azcárraga Jean, actual dueño de la televisora.

Mediante sus diferentes redes sociales, el productor de proyectos como la exitosa serie Perdiendo el juicio explicó que se sentía sumamente agradecido y honrado por haber estado en la empresa de San Ángel durante 30 largos años y se despidió de todos con un conmovedor mensaje: "Hoy después de 30 años, digo adiós a mi casa Televisa, donde trabajé feliz gran parte de mi carrera profesional", escribió.

Memo del Bosque anuncia su salida de Televisa

Sin compartir muchos detalles sobre su salida de Televisa, el esposo de la actriz y modelo Vica Andrade se limitó solamente a agradecer a sus exjefes Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia por permitirle haber estado al frente de programas como Nosotros los guapos, La Jaula, 100 mexicanos dijieron y más. Asimismo, agradeció a todo el staff y talento de la empresa que trabajó con él durante estos años.

Al maravilloso público que apoyó los programas que produje en tantos años, a todos los ingenieros y compañeros del área técnica que son el corazón de la empresa, a directivos y grandes amigos que vivimos todo este viaje juntos, a mis compañeros de producción que la gozaron y la sufrieron conmigo, a tanto talento creativo que conocí en la época que trabajé en Televisa", señaló.

Producción de 'Perdiendo el juicio'

Asimismo, Memo también recordó su paso por el Canal Telehit donde no solo estuvo al frente de excelentes producciones como diversas ediciones del Vive Latino y de los Premios Telehit sino que además fungió como director de contenidos durante más de dos décadas: "A Ariana Azcárraga por su ayuda para crear Telehit. Gracias a los comunicadores y medios de información por su apoyo de tantos años".

Cabe resaltar que el propio productor dijo tiempo atrás que había sido víctima de una 'mala jugada' y que lo habían despedido de Telehit de forma repentina tras 23 años al frente ya que su puesto se lo habían dado a otra persona mientras él estaba al borde de la muerte por cáncer: "Yo ya no estoy en Telehit hace dos años, curiosamente estaba en el hospital, muy grave, después me levanté y me enteré de que ya no tenía Telehit", relató en entrevista con Edén Dorantes.

Como se recordará, en 2016 el exnovio de la conductora Mónica Noguera fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin y durante una entrevista con Jorge 'El Burro' Van Rankin para el programa Hoy contó al borde del llanto que estuvo a nada de morir luego de hospitalizarse por más de un mes para recibir un tratamiento contra el cáncer. Por fortuna, Del Bosque anunció meses atrás que estaba limpio y que había ganado la batalla contra esta enfermedad.

Fuente: Tribuna