Adiós 'Hoy': Tras volverse hombre y 9 años retirada, actriz renuncia a TV Azteca y vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien se retiró de las telenovelas de Televisa hace 9 años y luego firmó contrato con TV Azteca, está de vuelta en famoso programa de la televisora de San Ángel. ¿Se une al programa Hoy? No, sino al reality show El Retador, donde deleitó a todos con su voz. Se trata de Kika Edgar, quien no solo destaca por su talento en el escenario sino también en los foros de grabación, interpretando hasta a un hombre en uno de sus proyectos.

Como se recordará, la mexicana empezó su carrera en las telenovelas en el 2000 en Primer amor... a mil por hora. Luego estuvo en otros proyectos como Clap...El lugar de tus sueños, Amor Real, Porque el amor manda y Mentir para vivir. En 2017 dejó en shock al unirse a las filas del Ajusco para hacer Nada Personal, sin embargo, de ahí renunció pues se cambió a Telemundo, donde formó parte de La Reina del Sur 2 y La Doña 2.

Aunque este año Kika volvió a Televisa, no ha hecho telenovelas en más de 9 años y se ha enfocado en la música. En cuanto a la televisión, ha hecho series o ha participado en reality shows como Tu cara me suena, donde se convirtió en hombre al transformarse en el cantante español Raphael. Esta no fue la primera vez que Kika se volvía hombre en la ficción, pues también dio vida a una mujer y un hombre en Contra viento y marea en el 2005, luciendo irreconocible sin maquillaje.

Kika Edgar se volvió hombre en 'Contra viento y marea'

Ahora Kika sorprendió al renunciar a TV Azteca, pues había dado entrevistas a programas como Ventaneando y Venga la Alegría, para aparecer en el famoso programa dominical El Retador, conducido por Consuelo Duval. Por ahora la actriz no aparece en el matutino Hoy pero sí en el famoso reality en el que también participan Lupillo Rivera, Alicia Villarreal, Fonseca, entre otros, como jueces. Dulce, Arath de la Torre y 'El Mimoso' concursan en el programa.

Instagram @elretadormxus

Aunque Kika estuvo a punto de ser eliminada, fue salvada por el público al recibir la carta de salvación. Sumamente emocionada tras bambalinas, dijo en entrevista para Las Estrellas: "No pensé que era para mí, pero bueno, se respeta la decisión y yo feliz de estar en el escenario", comentó la famosa artista, quien regresará el próximo domingo a la emisión de Las Estrellas mientras que usuarios expresan su deseo en redes de que gane pues es muy talentosa.

Fuente: Tribuna