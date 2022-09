¿Adiós a la farándula? Cantante estremece a sus fans tras enviar este mensaje de agradecimiento

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La noche del pasado domingo, 4 de septiembre, una afamada cantante de talla mundial, paralizó a sus 12 millones de seguidores en Twitter después de enviar un largo mensaje de agradecimiento a la industria de la música, así como a sus fans... ¿será que está pensando en abandonar el mundo de la farándula? o tal vez ¿sólo esté reflexionando sobre su larga carrera? Si quieres averiguarlo, no dejes de leer.

Kelly Clarkson es una cantante que logró conquistar a los jueces de American Idol en el año 2002, con su potente voz, así como su gran energía en el escenario, a partir de entonces nada de tuvo a la oriunda de Texas. Y es que, la famosa no solo dejó marcado su nombre en el mundo de la música, sino que también ha hecho un gran papel en la televisión y hasta en el cine, apareciendo en producciones como The Star, Ugly Dolls, Trolls World Tour, Saturday Night Live y como un figura frecuente en The Voice.

Recientemente, la intérprete de temas como 'Stronger' compartió una larga carta para sus fanáticos, así como para las personas que la llegaron a apoyar durante toda su carrera laboral, ¿la razón?, ¿Acaso se está retirando de la música? La realidad es que no es así, parece ser que la cantante simplemente tuvo un momento de reflexión en el que se percató de que toda su vida artística se había resumido al momento en el que se convirtió en la ganadora de American Idol, hace ya 20 años atrás.

Hoy hace 20 años gané 'American Idol' y cambió para siempre el curso de mi vida. Ese momento fue la puerta que abrió tanto acceso y la oportunidad, y creó asociaciones por las que estaré agradecido todos mis días. La familia y las amistades que he creado en estos 20 años en la música y la televisión no tienen precio para mí

Cabe señalar que, la actual conductora de The Kelly Clarkson Show no dio nombres sobre las personas que la estuvieron apoyando durante todo este tiempo, pero sí afirmó que gracias a ellos había llegado tan lejos, incluso insinuó que, sin esas personas, ella simplemente ya no "estaría en absoluto", aunque no aclaró sí se refería a estar "viva" o "en el mundo de la farándula", por lo que esto quedaría a libre interpretación para la persona que lea el mensaje de la famosa.

