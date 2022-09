Adiós Televisa: Tras 20 años de exclusividad y abandonar México, conductor se une a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien tras más de 20 años en Televisa renunció a su contrato de exclusividad en 2017 y se dijo fue rechazado de TV Azteca, aparece en el programa Ventaneando pues da una exclusiva a Pati Chapoy. Se trata de Marco Antonio Regil, quien saltó a la fama en emisiones como 100 mexicanos dijeron y Atínale al Precio, pero luego abandonó México, donde ha seguido trabajando.

Como se recordará, en 2017 Regil renunció a la televisora de San Ángel y se dijo que había sido rechazado para conducir el reality La Academia en TV Azteca. Esto no se confirmó, sin embargo, se mudó a Estados Unidos y firmó contrato con Telemundo, donde condujo el matutino Un Nuevo Día hasta que en 2019 lo dejó para continuar con otros proyectos. Tras la muerte de su madre, explicó que buscaba desarrollarse como orador motivacional, en lo que se convirtió y hasta lanzó un exitoso podcast.

Marco Antonio Regil

Y aunque el año pasado que reapareció públicamente reveló que dejó Televisa ya que no querían hacer un talk show como él pretendía, sí ha vuelto a la televisora, pues participó en la Gala Disfuncional de Me Caigo de Risa. Ahora los traiciona y reaparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy pues aclara si son ciertos los rumores de que tendría un romance con Ingrid Coronado, quien fuera esposa de Fernando del Solar, luego de que en las últimas semanas tuvieran algunas apariciones juntos.

Al escuchar las preguntas sobre una posible relación, dijo: "Para empezar hay una amistad y una admiración, bueno, yo la conozco a ella desde Garibaldi, o sea, me tocó entrevistarla en festivales de Acapulco, en eventos, la conozco desde entonces, y siempre hemos mantenido contacto y una amistad no muy continua, entonces siempre ha sido esa amistad". Al respecto de las especulaciones, aclaró que probablemente surgieron porque tienen mucho en común.

Ingrid Coronado

"Es una mujer muy superada, un mujerón, como dice su libro, muy superada y muy metida en su crecimiento personal, y también rebelde e independiente, pues tenemos cosas en común, y entonces salió la entrevista, pero en este programa, en este podcast, cada vez que tengo una invitada, cada semana me quieren casar con una diferente". Y agregó que para él las mejores relaciones son cuando empiezan siendo amigos.

"Yo creo que las mejores relaciones siempre surgen, los que he visto, empiezan primero con una amistad, entonces al final del día las mejores parejas son las que son amigos primero, entonces en el término de compatibilidad y de forma y de estilo de vida claro que hay cosas en común". Finalmente, descartó tener un noviazgo con la conductora: "Lo que pasa es que honestamente, nunca hemos tenido un momento así, no hemos tenido una cena romántica, ni nos hemos agarrado de la mano, ni nos hemos besado nuestras bocas ni nada. No ha pasado nada", aclaró.

Fuente: Tribuna