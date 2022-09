Adiós Televisa: Tras 27 años al aire, Galilea Montijo pierde exclusividad y queda fuera de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo, quien lleva más de 27 años al aire en Televisa, nuevamente dejó sorprendidos a todos los televidentes del canal pues este lunes 5 de septiembre abandonó el programa Hoy en medio de especulaciones de que ya habría perdido su contrato de exclusividad y que estaría pensando en renunciar al matutino. ¿La tapatía dejará definitivamente la empresa?

Como se sabe, durante los últimos meses la nacida en Guadalajara, Jalisco, no ha parado de estar en la polémica y es que además de que se especuló su posible divorcio, también se ha manejado el rumor de que pronto dejaría la conducción de Hoy. Esta mañana 'La Gali' nuevamente avivó los rumores sobre su salida pues no acudió a trabajar al matutino de Las Estrellas y a cuadro solo aparecieron Andrea Escalona, Paul Stanley, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Arath de la Torre y Tania Rincón.

Elenco de 'Hoy'

La también actriz de 49 años ya se había ausentado de Hoy anteriormente pero siempre le había avisado a sus fans sí estaría de vacaciones para evitar que inventaran chismes sobre ella, no obstante, en esta ocasión no mencionó nada al respecto y solo salió del aire. Hace un par de horas Montijo mostró a través de sus historias de Instagram que sí se encuentra trabajando pero no en el matutino. La guapísima presentadora publicó un video corto en el que aparece caminando y colocó la leyenda: "Trabajo en proceso", pero no dio más detalles.

Galilea presume trabajo fuera de 'Hoy'

Como se recordará, existen múltiples rumores de que la tapatía saldría de la televisora de San Ángel antes de que finalice este 2022. Se dice que Galilea ya habría perdido su contrato de exclusividad y que hasta tendría una oferta de trabajo en el extranjero. El canal de YouTube Chacaleo no ha dejado de sostener que la conductora dejará la empresa muy pronto, asegurando que ella se querría ir a trabajar a Univisón en Estados Unidos.

Presuntamente, en unos meses más la tapatía se uniría al elenco del matutino Despierta América. Asimismo a inicios del mes de agosto el periodista Álex Kaffie sacó a la luz una indirecta hacía Montijo pues aunque anteriormente había reportado que ella era la mujer que mejor sueldo tenía en Televisa, ahora señaló que ella ya no contaba con esta preferencia: "Seré breve: Ha dejado de ser la mujer mejor pagada de Televisa". Habrá que esperar a que la propia Galilea confirme o desmienta estos rumores.

