Adiós TV Azteca: Tras amorío con ejecutivo de Televisa y veto de 'Hoy', conductora abandona 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa y polémica conductora, quien acabó vetada del programa Hoy y de Televisa luego de tener un romance con poderoso ejecutivo, dejó sin palabras a todos los televidentes de TV Azteca debido a que este lunes 5 de septiembre quedó fuera del elenco de Venga la Alegría. Se trata de la controversial Anette Cuburu, quien se integró a este matutino en 2019 luego de haber pasado años desempleada.

Como se recordará, la originaria de Baja California confesó que sufrió un fuerte rechazo "en todas las televisoras" del mundo desde que se divorció del padre de sus hijos, Alejandro Benítez, quien tiene un alto puesto en la empresa de San Ángel por una supuesta infidelidad: "Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos...", dijo hace unos años.

Además se dice que también le cerraron las puertas en el canal por haber hablado pestes de Andrea Legarreta, de quien asegura vivir infeliz en su matrimonio con Erik Rubín y además hasta la acusó de haberla tratado mal mientras ambas trabajaban en Hoy. Luego de haber formado parte de este programa y haber actuado en ¿Qué nos pasa? y Mujer, casos de la vida real, Anette finalmente se reintegró al Ajusco en 2018.

Los directivos de esta empresa decidieron darle una segunda oportunidad a la presentadora y primero formó parte de El Club de Eva, luego Todo un show y cuando este salió del aire se fusionó en el elenco de VLA. No obstante, Cuburu ha pasado por varios altibajos desde que se integró al matutino de Azteca Uno y es que gran parte de los televidentes se quejan de su actitud en el programa y piden a la producción que la despidan.

Sin embargo, esta mañana de lunes 5 de septiembre los haters de Anette se llevaron una grata sorpresa pues ella no apareció al aire. Sí, la conductora cachanilla no está conduciendo el matutino y los únicos conductores que aparecieron a cuadro fueron Kristal Silva, Horacio Villalobos, Laura G, Sergio Sepúlveda y Pato Borghetti. ¿La conductora dejará el programa de forma definitiva?

No, la razón por la que Cuburu volvió a salir del aire es porque no se encuentra en la CDMX y eso le imposibilita estar en la empresa del Ajusco. Mediante su cuenta oficial de Instagram, la guapísima mujer de 47 años publicó una serie de imágenes en las que presume que está de viaje en la ciudad de Nueva York pero no compartió muchos detalles sobre el motivo que la tiene en ese lugar ni tampoco cuándo volverá a VLA.

Life is beautiful with the right people (la vida es hermosa con la gente correcta)", escribió.

