¿Fue una farsa? Aseguran que actriz de 'Friends' no es nada amable como lo era su personaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han pasado más de 25 años desde que la serie Friends dejó de transmitirse, proyecto de Warner Bros que a la fecha sigue siendo uno de los favoritos por la audiencia no solo estadounidense sino internacional, algo por lo que no fue extraño que ver reunidos a los miembros de esta comedia fuera un fenómeno que rompió récords de audiencia, ya que cada uno de ellos conquistó al público por su carisma y claro, manera de desenvolverse ante las cámaras.

Ejemplo de ello fue 'Phoebe Buffay', personaje interpretado por la actriz Lisa Kudrow y cuyo rol era el de la chica zen involucrada por el medio ambiente, con un toque del movimiento hippie y hasta fan de temas espirituales y hasta algo inocente, personalidad que hacían ver que la intérprete era así fuera de foco, algo que de acuerdo con varios compañeros de trabajo no lo es ya que ha sido calificada de antipática y muy poco amable.

Instagram @lisakudrow

El encargado de declarar que Kudrow no es como todos la imaginábamos fue el actor Spencer Pratt quien durante una dinámica hecha a través de la plataforma TikTok respondió a la pregunta: "¿Quién es la celebridad más grosera que has conocido?", algo por lo que no dudó en mencionar el nombre de la intérprete del famoso tema Smelly Cat, ya que ambos compartieron créditos durante el proyecto The Princes of Malibu.

"Oh, eso es fácil. 'Phoebe' de Friends. Sin duda, es uno de los peores humanos con los que he coincidido, de lejos", dijo el actor.

Instagram @spencerpratt

Al no dar detalles sobre el motivo por el cual la actriz de cabellera rubia había sido la elegida, los internautas pronto comenzaron a ejercer presión para que justificara sus palabras, algo por lo que éste recordó que en 2009 tanto él como su esposa, habían acudido a una fiesta donde muchas celebridades de Hollywood asistirían y, al ser nuevos en la industria, había mucha emoción por rodearse de los grandes.

Fue entonces cuando narró que Lisa Kudrow coincidió en el mismo espacio donde él estaba y de pronto la actriz se dirigió a su esposa, la también actriz Heidi Montag a quien le sugirió alejarse del actor "lo más rápido posible porque voy a matar a Heidi y que tengo los ojos de un asesino en serie", lo cual fue interpretado por Pratt quien calificó este instante como uno de los momentos más groseros que había tenido que vivir de manera personal y actoral.

Instagram @lisakudrow

Aunque hubo algunos que justificaron a la actriz, al tiempo que otros internautas destacaron que ella tenía la vibra de no ser la más amable, la presentadora de televisión Bethenny Frankel, secundó las declaraciones de Pratt luego que recordó que Kudrow había sido una de las invitadas a su programa y la experiencia no fue la mejor en ese momento. "(Era) la persona que menos quería estar allí", aseguró.

Fuente: Tribuna