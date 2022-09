Golpe a Chapoy: Tras dejar TV Azteca, Sandra Smester responde a indirecta de Daniel Bisogno

Ciudad de México.- La guerra de declaraciones entre los colaboradores de TV Azteca y la exdirectiva del canal Sandra Smester continúa y luego de que en el programa Ventaneando salieran a decir que la "tiranía" había acabado desde que ella se fue a Telemundo, ahora la ejecutiva lanza un fuerte mensaje mediante sus redes sociales y todos creen que es para responder a un tuit de Daniel Bisogno.

Como se recordará durante la mañana del lunes 1 de agosto Sandra anunció que había renunciado a su puesto en la televisora del Ajusco y además presumió que ya tenía un nuevo empleo pero ahora en la cadena Telemundo. Ella lleva más de 4 años en la empresa pues llegó cuando Alberto Ciurana se unió a sus filas. Se desarrolló como Vicepresidenta Ejecutiva y Gerente General de Azteca UNO y más recientemente como Vicepresidenta Ejecutiva y Directora General de Contenido en TV Azteca, luego de la repentina muerte de 'Beto' por Covid-19.

Sin embargo, desde que se anunció su salida los colaboradores de Ventaneando Pedro Sola y 'El Muñe' no han dejado de hacer indirectas sobre su administración en la empresa. Al parecer Smester ya se cansó de que sus exempleados estén hablando mal de ella y hace algunas horas aprovechó su cuenta oficial de Instagram para responderles. Mediante sus historias, la ejecutiva de Telemundo publicó el siguiente mensaje:

Karma is a bitch and is coming to get yo (el karma es una perra y viene por ti)", comentó.