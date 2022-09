Indigente y ciega: Tras quedar en silla de ruedas y retiro de Televisa, actriz aparece en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien se tuvo que retirar de las telenovelas de Televisa luego de que una dura enfermedad crónica la dejara en silla de ruedas y le impidiera trabajar, da una entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca y aclara rumores sobre su estado de salud y su vida personal. Se trata de Rosita Pelayo, quien padece artritis reumatoide degenerativa y a través de los años esto mermó su trabajo y economía, sin embargo, ha salido adelante con una sonrisa.

Como se recordará, la mexicana empezó su carrera en la televisora de San Ángel y actuó en melodramas como Carita de ángel, Salomé, La fea más bella, Sortilegio y Las amazonas, esta última en 2016. En 2007 perdió su contrato de exclusividad en la empresa, aunque lleva ya 6 años sin poder volver a los foros de televisión pues su enfermedad se lo ha impedido. Ella misma ha contado que a veces los dolores son insoportables, pero ha sabido mantenerse con actitud positiva aunque ha estado incluso al borde de la muerte.

Rosita Pelayo

Pelayo ha mencionado que doctores pronosticaron que nunca volvería a caminar, sin embargo, aunque todavía usa silla de ruedas, sí puede levantarse y caminar un poco. Y aunque hace unas semanas reveló que no tenía dinero ni trabajo, ahora aparece frente a la prensa en el estreno de su monólogo '¿Cómo darle sentido a tu vida? #MeDuelePeroMeRío' para aclarar algunos rumores sobre su vida, como que estaba "de indigente" y que presuntamente "estaba ciega" luego de que presentara algunos problemas en la vista.

Instagram @pelayorosita

Aunque la entrevista fue publicada en el canal de YouTube del periodista Edén Dorantes, Pelayo habló para el micrófono del programa Ventaneando y se dijo muy contenta por iniciar una nueva temporada de su monólogo, en el que habla de cómo ha salido adelante por su enfermedad. Por otro lado, habló de sus problemas de vista, por los que alarmó hace unos días: "Todavía me molestan un poco los ojos pero la cosa es que me vean, yo si no los veo no importa", dijo y añadió cómo sigue.

Estuve a dos segundos de ponerme muy grave porque la resequedad hacía que no pudiera abrirlos bien, ahorita están bien pero yo no me siento así como que qué mirada de lince tengo, no, claro que no".

Además, la actriz aclaró los rumores de que presuntamente era "indigente", que se estaba "quedando ciega" y hasta que era "pobre": "Pusieron que estaba pobre ya como indigente casi... pero ni alegar eso porque es pura estupidez. Por lo menos con estupidez llamo la atención", dijo entre risas. "Son cosas que no son ciertas... Claro que no, eso del dinero, luego que me iba a quedar ciega, luego que tenía esclerosis múltiple como Mónica Dossetti... ya me habían inventado que tenía eso, lo que inventen no importa".

Finalmente, Pelayo comentó que la tiene sin cuidado lo que digan de ella y al ser cuestionada sobre cuál era su gusto culposo en el que gasta su dinero, dijo que la ropa, pero que definitivamente lo más valioso en la vida es la salud: "Es un placer la salud... ser saludable, poder disfrutar la vida... eso es un placer, no andar haciendo jot... que no debes de hacer, emborrachándose y metiéndose lo que no deben", concluyó, además de invitar a todos a su monólogo en el Teatro Enrique Lizalde en la CDMX.

