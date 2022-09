Macky protagoniza polémica con jueces de 'MasterChef Celebrity' y todo TV Azteca la tunde con memes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la noche de ayer domingo 4 de septiembre se transmitió el tercer capítulo de la nueva temporada de MasterChef Celebrity México y el concursante que logró acaparar la atención de todo el público de TV Azteca fue Macky González. ¿La razón? La influencer y deportista mexicana protagonizó una fuerte polémica con los jueces del programa y los memes no se hicieron esperar en las redes sociales.

Macky desata los memes

Resulta que en el nuevo episodio del reality de cocina la exparticipante de Exatlón México no se quedó callada luego de que el chef español Pablo Albuerne se negara a probar el platillo que preparó al lado de Carlos Eduardo Rico y ahí comenzó la discusión. Para el reto de parejas la producción decidió que los cocineros harían sus preparaciones con proteínas fuera de lo común y a ellos les tocó cocinar con alacranes.

Macky y el comediante mexicano cocinaron un sope con salsa mexicana a la que le pusieron alacranes triturados y al presentarle su platillo al panel de jueces, Pablo se negó a probarlo porque temía que no le hubieran quitado el aguijón y él acabara envenenado: "Me voy a saltar de probar la salsa de arriba porque tengo miedo de os rigurosidad para quitar el veneno", manifestó pero ella no paró de insistirle al chef oriundo de España que lo probara.

Yo lo invito a que así como nosotros probamos su paella, pruebe lo nuestro, le juro que sí disolví bien las patas y le quité el aguijón".

Albuerne le dijo "amablemente" a Macky que no probaría su plato pero ella continuó insistiendo con el argumento de que no lo querían envenenar y el chef acabó cumpliendo la petición de la cocinera. Esta discusión provocó que el chef José Ramón Castillo le llamara la atención a la deportista mexicana y además otros de sus compañeros de MasterChef como Arturo López Gavito y Margarita la Diosa de la Cumbia la tacharon de "igualada" y altanera".

Durante las entrevistas con la producción la exatleta de Exatlón se defendió de las críticas que recibió y dijo que ella jamás se callara ante una injusticia: "Los chefs son personas que admiro y con grandes currículums, pero que me tiemble la voz o que baje la cabeza, jamás". Sin embargo, esa no fue la única situación que puso en aprietos a González y es que más adelante la chef Betty Vázquez se lanzó en su contra por haberla ignorado al presentar su platillo en el reto de eliminación.

Resulta que al momento de presentar su elaboración Macky declaró que había preparado su plato pensando en los dos chefs Pablo y Joserra porque en el reto anterior la habían criticado, lo cual indignó a la chef Betty y por tal motivo decidió también 'ignorar' a la cocinera y no calificarla: "Siempre hablas de los dos jueces como si yo fuera invisible, yo también soy juez y parece que usted nada más ve a los dos señores, hoy yo no critico", expresó la reconocida jueza.

La polémica situación dejó atónitos a todos los concursantes de MasterChef Celebrity pues rara vez se había visto a la chef Betty tan molesta. Aunque muchos pensaron que González sería la eliminada de la noche, la suerte jugó a su favor y quien tuvo que despedirse de la competencia del Ajusco fue el galán de novelas Julio Camejo, debido a que en su platillo de huazontles había demasiada harina cruda.

Fuente: Tribuna y Twitter