Sin exclusividad y divorciada: Tras 5 años retirada de Televisa, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, quien formó parte de TV Azteca durante alrededor de una década, sorprendió a todos los televidentes debido a que este lunes 5 de septiembre reapareció en el programa Hoy luego de haberse retirado de Televisa hace 5 años. Se trata de la querida actriz Silvia Navarro, quien presuntamente estaría a punto de volver a los melodramas de la mano del productor Juan Osorio.

Como se recordará la intérprete mexicana realizó su último proyecto en San Ángel desde 2017 con Caer en tentación y luego se dedicó a probar suerte en otras empresas como Telemundo. No obstante, desde hace varios días la artista oriunda de Irapuato, Guanajuato, logró reaparecer en los programas de Televisa debido a que surgió el rumor de que estaría estrenando romance con el actor Flavio Medina.

Silvia Navarro y Flavio Medina tendrían un romance

Esta mañana de lunes en las redes sociales del matutino de Las Estrellas compartieron una noticia en donde anunciaron que Silvia había sido captada en una fiesta de compromiso y muchos comenzaron a especular que su nuevo galán le habría pedido matrimonio. Hay que resaltar que la actriz llevaba años sin dejarse ver tan enamorada como con Flavio, luego de la mala experiencia que se llevó en 2019 cuando la sacaron del clóset por decirle "te amo" a una amiga".

¿Navarro se va a casar con Flavio pronto? No, resulta que la protagonista de melodramas como Cuando me enamoro, Amor Bravío y La Candidata sí estuvo en una pedida de matrimonio pero no era la suya sino que en realidad acudió como invitada. La guanajuatense estuvo presente en la fiesta de compromiso de su gran amiga Paulina Goto, actriz con la que compartió créditos al grabar la exitosa novela Mi corazón es tuyo.

Silvia y elenco de 'Mi corazón es tuyo' acompañaron a Paulina

Aunque está descartada una próxima boda de Silvia, quien lleva años divorciada del padre de su hijo León, lo que sí se puede confirmar es su regreso a los melodramas. El productor Juan Osorio dijo hace unas semanas que la actriz podría volver a Televisa este 2022 pues está en pláticas con ella para que protagonice su nuevo novela. Sin duda alguna el regreso de la intérprete dará un duro golpe a TV Azteca, empresa en la que ella inició su carrera con proyectos como Perla, Catalina y Sebastián, Cuando seas mía y Montecristo.

