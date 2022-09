Tiene cáncer: Tras renunciar a Televisa y fracaso en TV Azteca, conductora llega irreconocible a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras revelar en febrero de este año que padecía cáncer de mama y ya luchaba por su vida para erradicarlo, una famosa exconductora del programa Hoy vuelve al matutino de Televisa y deja en shock al quitarse la peluca en pleno programa en vivo. Se trata de Marta Guzmán, mejor conocida como 'Pasadita', quien dio detalles de la que ha sido la batalla más dura de su vida y cómo enfrentó la pérdida de su pelo.

Marta, quien empezó su carrera en la televisora de San Ángel en 1998 y renunció en el 2015 luego de un pleito con la conductora Laura G en Primero Noticias, también estuvo un tiempo trabajando en las filas de TV Azteca, sin embargo, destacó al conducir la sección 'Que todo México se entere' en el programa Hoy de 1998 al 2000. En el 2020, luego de algunos fracasos en la pantalla chica, se unió a Imagen Televisión y posteriormente a Multimedios Televisión en el programa Chismorreo.

Fue en febrero de este año que anunció que padecía cáncer de mama desde finales del 2021, revelando que la acababan de operar de un tumor en diciembre que resultó cancerígeno. Y aunque contó que se lo quitaron todo, tuvo que pasar por radioterapias y quimioterapias para que no regresara y hasta y hasta se rapó cuando empezó a perder el cabello. Por este motivo, aparece en redes del programa Hoy, ya que retomaron sus declaraciones en Chismorreo, donde tras un "bochorno" decidió quitarse la peluca.

Twitter @programa_hoy

Marta explicó que aunque la peluca la apoyó mucho durante su lucha, era muy incómoda y le daba calor: "Estoy a punto de quitarme esto, tengo calor, me estoy asando, tengo bochorno. Gracias a mi peluquita que me ha hecho el paro cuando no tenía nada de pelo; pero me da mucho calor. A lo mejor me la vuelvo a poner con otro peinado, otro outfit, pero hoy la voy a guardar y lo quería hacer aquí, porque aquí es donde abrí toda la situación que pasé", señaló en vivo.

Facebook de Chismorreo

La exconductora de Hoy detalló que perder el pelo fue uno de los momentos más complicados que vivió, pero ahora ama que puede jugar con su imagen: "De repente, cuando no te ves con nada de pelo, dices: '¿Esa de ahí soy yo?', me costó trabajo y no es que le debe de dar pena a nadie, porque no es algo que buscaras. Y este look que traigo ahorita tampoco lo planeé, pero pues ya lo traigo y entonces lo voy a mostrar", comentó. Por otro lado, mandó un mensaje a las mujeres que pasan por eso:

"Es parte del show, así llego, mis compañeros ya me habían visto así. Es un accesorio, ahora sí pienso que el pelo es un accesorio, pero así como me lo puedo poner, me lo puedo quitar. Me siento cómoda, me siento muy apapachada aquí y como me siento en mi casa, así me siento cómoda”, indicó la presentadora en el programa, recibiendo aplausos de sus compañeros y equipo de producción en el foro.

Fuente: Tribuna