Tras 30 años y rechazo en 'Hoy', Arath de la Torre pierde exclusividad y lo corren en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico conductor Arath de la Torre, quien presuntamente ya no contaría con contrato de exclusividad, se llevó tremenda sorpresa debido a que hace algunas horas quedó fuera de un importante programa de Televisa y el público celebró su salida. ¿Lo corrieron del matutino Hoy? No, en realidad el también actor fue despedido del reality El Retador durante la noche de ayer domingo 4 de septiembre.

Como se recordará el originario de Cancún se incorporó a la segunda temporada del programa conducido por Consuelo Duval en el puesto de 'Campeón de Imitación', pero en el reciente capítulo fue derrotado por una participante amateur y tuvo que abandonar la competencia. Sin embargo, Arath no salió invicto de este proyecto y es que la semana pasada protagonizó una tremenda polémica con otro participante, a quien humilló en plena transmisión.

Arath en 'El Retador'

En semanas anteriores el imitador del payaso 'Chuponcito' aseguró que la producción de El Retador estaba favoreciendo a De la Torre para que no le quitaran el trono pero este no se quedó callado ante tal acusación y se le fue con todo a su adversario, pese a que ya le había ofrecido disculpas: "Nada más te voy a pedir un favor: no te metas conmigo. No te metas conmigo. Si es que me respetas, admiras, no te metas conmigo, gracias", expresó furioso.

Esta situación provocó que en las redes sociales los televidentes del canal de Las Estrellas no pararan de criticar a Arath, considerándolo un hombre sumamente poco humilde, soberbio y altanero. Antes de enterarse de su eliminación, el conductor de 47 años grabó una entrevista en donde respondía a sus haters y aseguraba que todos los comentarios negativos que recibía le provocaban "risa": "En las redes todo es negativo, los #FueraArath me da risa, me encanta que no les guste".

Arath quedó fuera de 'El Retador'

Al parecer el destino hizo sus ajustes y De la Torre se llevó una fuerte sorpresa horas más tarde pues el jurado, integrado por Lupillo Rivera, Alicia Villareal y otros famosos, decidió que debía ceder su trono a la participante Verónica Linares, quien hizo un excelente trabajo imitando a Rocío Durcal. Los internautas y público de Televisa estallaron de felicidad al saber que Arath ya no formaría parte del reality y así lo celebraron:

Qué bueno que ya salió el saco de sal".

¿Qué sentirá Arath tras su humillación a nivel nacional?".

Prepotencia y falta de humildad en su máximo esplendor… hay que saber perder señor".

Por fantoche se fue el Arath".

Por su parte, el propio esposo de la actriz Susy Lu decidió romper el silencio luego de su inesperado despido y aseguró sentirse conforme con todo lo que hizo estas semanas en El Retador y dijo que había dejado la competencia de forma muy digna: "Yo fui a jugar, me divertía, todo muy padre... gracias al público que me apoyó, a la producción de Rubén Galindo... la ganadora lo hizo extraordinariamente bien, le deseo lo mejor al programa", dijo ante las cámaras de Hoy.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy