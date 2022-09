Tras pasar por duro divorcio, afamada estrella de TV se viste de luto y manda doloroso mensaje

Comparta este artículo

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Este lunes, 5 de septiembre, una querida estrella de televisión de Estados Unidos, dio una desgarradora noticia a todos sus seguidores y es que, el padre de sus hijos falleció de manera inesperada hace una semana, pero parece ser que la famosa quiso esperar un tiempo considerable para hacer pública la noticia, hecho que logró luego de escribir un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales.

Se trata de Margaret Josephs, integrante del reconocido programa de telerrealidad, Real Housewives of New Jersey (RHONJ), quien el día de hoy anunció, a través de su cuenta oficial de Instagram que su exesposo, Jan, de 75 años, perdió la vida de manera inesperada, motivo por el que tanto ella, como el hijo que procreó con él, así como el resto de sus vástagos se encontraban devastados. Aunque es posible que la famosa haya decidido esperar a un tiempo razonable para hacer público el asunto, lo cierto es optó por dar la noticia en este lunes, ya que, su exmarido habría celebrado su cumpleaños en esta fecha.

Hoy habría sido el cumpleaños número 75 de Jan. Falleció inesperadamente la semana pasada y una parte de nosotros murió con él. Tenemos el corazón roto

Margaret y Jan tuvieron un duro divorcio, luego de que ésta se enamorara de su entonces contratista, Benigno. Si bien, Josephs declaró que su matrimonio había terminado desde antes, la forma en la que finalizaron las cosas con su exmarido provocó un distanciamiento con sus hijos; sin embargo, con el pasar de los años, la expareja pudo limar sus asperezas, incluso la propia integrante de RHONJ declaró que ambos solían hablar todos los días: "Él era mi familia", declaró.

Sí bien, Margaret no habló sobre la causa de muerte de Jan, el medio Page Six confirmó que todo ocurrió el pasado 26 de agosto y falleció por un infarto, motivo por el que la famosa habría indicado que sucedió de manera inesperada, aún así, Josephs decidió rendir un pequeño homenaje al que alguna vez fue su pareja y agregó una fotografía de él, en la cual luce sumamente joven, con un 'look' notablemente setentero, algo que le habría fascinado a la celebridad, ya que, proyectaba su actitud alegre y jovial frente a la vida.

