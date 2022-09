Tras ser acusada de abuso de menores, comediante da sus primeras declaraciones sobre el caso

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado jueves, 1 de septiembre, una pareja de afamados comediantes entraron al ojo del huracán, después de trascendió la noticia de que ambos habrían abusado de dos menores de edad, durante la realización de un sketch para adultos. A cuatro días de estos acontecimientos, una de las demandadas dio sus primeras declaraciones sobre el caso, a través de su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con información de Page Six, los comediantes estadounidenses, Tiffany Haddish y Aries Spears fueron demandados recientemente, debido a que hace 7 años habrían obligado a una menor, de 14 años y a su hermano, de 7, a grabar unos sketches explícitos. Según algunos datos, la actriz de The Kitchen y la madre de las víctimas se conocieron cuando ambas estaban pasando por un divorcio, por lo que, al vivir situaciones similares, ambas se volvieron sumamente unidas.

En aquel tiempo, la celebridad de Girls Trip acudió como oradora en el campamento de verano de la adolescente agraviada, cuya identidad permanece en el anonimato, por lo que, en la demanda, se le identifica como Jane Doe. En dicho encuentro, la estrella de comedia le informó a la ahora víctima que había encontrado un papel ideal para ella y su hermano, por lo que los citó para realizar el infame sketch.

Fotografía de Tiffany Haddish

Según las declaraciones de Jane Doe, de ahora 21 años, el acto consistía en que ella debía imitar el acto de la felación, mientras se encontraba en una obra de teatro sobre niños que discutían por bocadillos. La ahora joven declaró que tras finalizar con la obra se sintió incomoda, pero esto no habría sido todo, ya que, en la demanda también se establece que la pareja de actores abusó del menor de 7 años, quien es identificado con el sobrenombre de John Doe.

El sketch fue publicado en un sitio conocido como Funny Or Die y se tituló: "A través de los ojos de un pedófilo". Después de que trascendió la noticia de que había una demanda en curso, la página de Internet emitió un comunicado afirmando que el clip había sido eliminado prácticamente desde que se subió, asegurando que ellos no apoyan ningún tipo de comportamiento inadecuado con menores.

Como se mencionó anteriormente, durante la jornada de este lunes, 5 de septiembre, Tiffany Haddish ha sido la única en dar declaraciones con respecto a lo ocurrido, cosa que hizo a través de su cuenta de Instagram, donde declaró que, dado a que se trata de un caso legal, no puede dar demasiados detalles sobre lo ocurrido, por lo que pidió la comprensión de sus seguidores:

Sé que la gente tiene un montón de preguntas. Lo entiendo. Estoy justo aquí contigo. Desafortunadamente, como se trata de un caso legal hay varias cosas que no puedo decir justo ahora. Pero claramente este sketch intentaba ser cómico, pero no fue en absoluto gracioso. Me arrepiento de haber actuado en él. Realmente espero poder compartir mucho más sobre esta situación tan pronto como pueda