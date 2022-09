VIDEO: ¿Fue a la cárcel? Detienen a Santa Fe Klan mientras hacía transmisión en vivo; esta fue la razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 5 de septiembre el cantante Santa Fe Klan, cuyo nombre es Ángel Jair Quezada Jasso se volvió tendencia en redes sociales debido a que, en el marco en que anunciaba un concierto en la Ciudad de México, fue detenido por un grupo de policías mientras éste hacía una transmisión en vivo, evento que dividió opiniones pues algunos de los seguidores del antes mencionad, destacaron que fue solo por su aspecto que las autoridades lo trataron de esta forma.

El intérprete de temas como Debo Entender, Mar y Tierra o Así Soy, contaba a través de las redes sociales que el próximo 12 de noviembre estará en la capital mexicana, específicamente en la Arena CDMX, concierto que se da luego de haber abarrotado una gira por Estados Unidos, motivo por el que sugería a sus seguidores adquirir las entradas que estarían a la venta a partir de este 5 de septiembre; no obstante, pronto se escucha una sirena y el cantante, al notar la presencia de una patrulla, comienza a correr por la vía pública sin dejar de transmitir.

"Todo bien jefe, traigo un gallo nomás", dice el cantante.

Instagram @santa_fe_klan_473

De inmediato, los uniformados le dan alcance al cantante quien comienza a decirles que no tiene nada, al tiempo que tampoco hace nada malo, pues solo estaba fumando "gallo", como se le conoce a un cigarro de marihuana el cual se aprecia en el video que el cantante hacía para la promoción del evento antes mencionado. En la imagen, se ve cómo el celular de Santa Fe Klan cae al piso mientras los uniformados lo comienzan a catear.

Personal de Santa Fe Klan interviene y le explica a los policías que solo estaban grabando un video y que estaba todo en orden. Al momento, se desconoce si éste fue llevado ante las autoridades debido a que previo a hacer dicha promoción, se le observa prender el cigarro con esta droga, la cual no se puede consumir en la vía pública y por lo que de inmediato fue revisado. Cabe destacar que algunos medios insisten en que no fue detenido y que todo quedó en una mala experiencia.

"Veo abuso de autoridad, porque no estaba haciendo nada malo ni siquiera estaba dañando a alguien aparte la forma en la que llegan exigiendo hacer algo nomas porque si" o "creen que por ser famosos no les pueden hacer nada", fueron algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales. El video original fue subido a las historias de Instagram del rapero quien no ha emitido un comunicado oficial de lo ocurrido.

Hace un par de días se supo que el rapero y su actual pareja, la influencer Maya Nazor, habían llevado a una fiesta a su hijo de dos meses de edad a un lugar donde tanto los nuevos papás como amigos de ambos, disfrutaban de alcohol, tabaco y droga, evento que fue criticado por algunos internautas quienes lamentaron que el menor de edad estuviera expuesto a un escenario así pues estaba expuesto a inhalar sustancias nocivas para su salud.

Fuente: Tribuna