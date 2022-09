Adiós Chapoy: Tras renunciar a TV Azteca, actriz vuelve a 'Hoy' divorciada y sin exclusividad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien formó parte de las filas de TV Azteca durante 13 años, dio un duro golpe a Pati Chapoy pues aunque hace unos días estuvo platicando en exclusiva para su programa Ventaneando, la mañana de este martes 6 de septiembre reapareció en el matutino Hoy. Se trata de la guapísima Geraldine Bazán, quien acaba de estrenar su nuevo melodrama en Televisa Corona de lágrimas 2.

La también modelo mexicana hizo su debut en la televisora de San Ángel desde 1993 al participar en la telenovela Corazón Salvaje y luego participó en otras como María la del barrio, Mi pequeña traviesa y Camila, sin embargo, acabó uniéndose a las filas del Ajusco. Su primer proyecto en esta nueva empresa fue Catalina y Sebastián, para posteriormente actuar en Como en el cine, El amor no tiene precio, Bajo las riendas del amor, La mujer de judas, entre otras.

Luego de perder su contrato de exclusividad en TV Azteca, Bazán por fin retornó a Televisa en 2018 para realizar el melodrama Por amar sin ley y desde entonces se mantuvo ausente de la televisión mexicana. Como se recordará, la actriz vivió un doloroso episodio al confirmar su divorcio del padre de sus hijas Gabriel Soto, a quien acusó de serle infiel con su colega rusa Irina Baeva, su actual novia y prometida.

Al no ser exclusiva de ninguna televisora, la exintérprete de Telemundo hace unos días volvió a la pantalla de Azteca Uno a través de una entrevista exclusiva con Ventaneando. Geraldine declaró ante las cámaras del vespertino de Pati Chapoy que no tiene relación sentimental con Alejandro Nones, como se había estado especulando pues se les habría visto muy cariñosos durante las grabaciones de Corona de lágrimas 2.

Estoy soltera sí, o sea, sí pero no estoy sola... Siempre (abierta al amor). No es fácil tener una relación con alguien cuando estás trabajando tanto, también con hijas... es un poco más complicado pero ahora estoy enfocada en lo que estoy haciendo, aunque con el corazón muy apapachado", explicó.

Sin embargo, este martes Bazán regresó a la pantalla de Televisa pues habló en exclusiva con el programa Hoy sobre cómo hace para no parar de trabajar y seguir criando a sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda: "Agradezco que ellas son unas niñas tan conscientes, que han crecido con su mamá dedicándose a esto, que saben perfecto lo que es un llamado, saben cuándo me tengo que ir de gira y lo comparten conmigo, cuando tienen tiempo".

La villana de Corona de lágrimas 2 detalló también que aunque ha pasado momentos muy complicados en su vida, estar activa ha sido su mejor terapia: "La terapia ocupacional es la que más me ayuda a mí, me gusta mucho trabajar y me enfoco en mis hijas, mi familia, nunca he llegado a tocar medicinas para sanar". Asimismo, volvió a confesar que se encuentra soltera por el momento y que su mayor prioridad en este momento son sus hijas.

