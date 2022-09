Adiós 'Hoy': Tras amorío con mujer y 10 años retirada de Televisa, actriz se une a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien lleva 10 años sin aparecer en telenovelas en Televisa y salió del clóset al confesar que intentó tener un romance con una mujer y fracasó, aparece en el programa Ventaneando de TV Azteca. Se trata de Susana Zabaleta, quien tuvo mucho que decir acerca de su colega Ninel Conde luego del homenaje que le hicieron a Silvia Pinal en Bellas Artes la semana pasada.

Como se recordará, la originaria de Coahuila actuó en melodramas de la televisora de San Ángel como Salomé, Fuego en la sangre, Atrévete a soñar y Por ella soy Eva, siendo este su último proyecto en la empresa en el 2012, pues se dedicó más a la música, al teatro y al cine. Zabaleta hasta fue vetada de Televisa en el 2000 mientras hacía Mi destino eres tú luego de un malentendido con la productora Carla Estrada.

El pleito fue tal que la actriz dijo que por eso dejaron en coma a su personaje durante 180 capítulos. Aunque tiempo después ambas se reconciliaron y Estrada negó que la 'congelaran' por su culpa, la televisora perdonó el supuesto veto a la polémica actriz y hasta se ha presentado en el foro del programa Hoy. La guapa artista seguido llama la atención no solo por su talento y belleza, sino por sus comentarios sin filtro, ya que definitivamente no tiene pelos en la lengua.

Susana Zabaleta en 'Mi destino eres tú'

Y es que hasta confesó en el programa de Adela Micha haber intentado "ser lesbiana" en el pasado, pero esto no le resultó pues para ella "fue nefasto". Ahora, en entrevista exclusiva para el programa de TV Azteca Ventaneando, en donde Pati Chapoy es la titular, la actriz y cantante explotó contra Ninel Conde, además de que dijo estar muy contenta por su hija que vive en Londres, Inglaterra.

Susana explicó porqué respondió bruscamente cuando un reportero le preguntó si veía a Ninel Conde pisando Bellas Artes: "Pues porque es una estupidez pensar que Ninel Conde va a cantar en Bellas Artes", dijo quitada de la pena. "Era una burla hacia ella y yo le dije: 'no seas perra, no preguntes cosas así'. Creo que cada uno dónde está nuestro lugar y no está padre denigrar a otra gente. Yo volteé y yo le dije: 'qué perra eres' porque él quería que yo le respondiera una cosa de Ninel y creo que cada uno sabemos de qué chicle mascamos ¿no?", comentó.

Y al ser cuestionada sobre qué opinó del homenaje a Silvia Pinal, respondió: "No fue por las ganas de hacerlo, porque todos los que la amamos hubiéramos querido que salieran gaviotas del cielo, hubiera estado genial que Alejandra cantara pero es difícil, todos los hermanos tenemos broncas pero la dinastía Pinal es maravillosa, yo las quiero mucho a todas". Finalmente, se dijo una mamá orgullosa, contando que pasará su cumpleaños con su hija en Londres, donde está actuando.

Además contó que el 9 de septiembre se estrena la serie Marea Alta, un proyecto que será protagonizado por su hijo Matías de 16 años de edad. "No estoy asustada, estoy cag... porque no es lo mismo un fracaso tuyo... es cuando alguien le rompe el corazón a tu hijo que dices: voy y le parto la ma... entonces así ando", dijo.

Momento a partir del minuto 24:30 del video:

