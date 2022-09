Adiós 'Hoy': Tras cáncer y sin exclusividad en Televisa, actriz deja las novelas y debuta en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien cuenta con casi 44 años de carrera en la empresa Televisa y ya habría perdido su exclusividad, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que la mañana de este martes 6 de septiembre se unió al matutino de la competencia Venga la Alegría por primera vez. Se trata de la querida Daniela Romo, quien este 2022 dejó las telenovelas para volver a lo grande a la música.

La también conductora y cantante hizo su primera aparición en la empresa de San Ángel en 1978 con una participación estelar en el melodrama Ardiente secreto y más tarde se unió a otras grandes producciones como No temas al amor, Déjame vivir, El camino secreto, Balada por un amor, Si Dios me quita la vida, El manantial, Alborada y Sortilegio, donde algunas veces tuvo la labor de interpretar a la villana.

Fuente: Internet

Lamentablemente hace una década Daniela se enfrentó a una de las peores de experiencias de su vida pues fue diagnosticada con cáncer de mama. La intérprete de éxitos como De mí enamórate estuvo al borde de la muerte por esta enfermedad y ella considera que estar viva es un "milagro" de Dios: "Pues aquí estoy, estoy viva, imagínate tú... estar viva es un gran milagro para mí", dijo hace un tiempo al programa Sale el Sol.

Romo, quien perdió a su madre durante la pandemia, se ausentó un par de años de los melodramas pero regresó a lo grande en 2020 como protagonista de Vencer el desamor donde compartió créditos con actores como David Zepeda, Claudia Álvarez y Emmanuel Palomares. Aunque hace 5 años la actriz presumía ser de las pocas "privilegiadas" que conservaban su exclusividad en Televisa, este 2022 perdió el benefició según reportó Alejandro Zúñiga.

Daniela Romo en 'Hoy'

Luego de quedarse sin contrato en San Ángel y unirse a Star Plus donde grabaría la serie Soy Rosalía: Una historia que no fue mi culpa, la mañana de este martes Daniela apareció en la televisora de la competencia TV Azteca con una entrevista exclusiva a VLA. La intérprete de 63 años está promocionando su regreso a la música con un espectacular concierto en el Auditorio Nacional y hace algunas horas habló con el mencionad matutino sobre diversas situaciones.

En primer lugar, Romo resaltó que para ella el concepto de 'diva' ya no existe en la actualidad y dio sus tajantes argumentos: "A mí no me molesta, pero lo que pasa es que eso ya no existe, ese es un concepto que se hizo en Hollywood, en los años donde hicieron a las divas, que además eran inalcanzables e intocables, entonces, las divas eran esas, era lo que todo el mundo deseaba y lo que nadie podría tener jamás".

La exactriz de Televisa puso de ejemplo a Silvia Pinal en este tema y recordó que a ella la llaman 'La última diva del cine mexicano', pero cree que este tipo de personajes ya no existe. Por último la intérprete de Yo no te pido la luna explicó que ella jamás soñó estar en un espectáculo como GranDiosas pues tiene otros planes y remató diciendo que por fortuna, nunca se ha enterado que alguno de sus compañeros desprecie su carrera como cantante.

No afortunadamente, a lo mejor no me lo han dicho en mi cara, pero a lo mejor han dicho 'yo ni mad... que voy’, pues puede ser el caso, no soy monedita de oro ni nada de eso", añadió Daniela.

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva