Bomba en Televisa: Filtran FOTOS de Adame con su amante; habría engañado a su exesposa con trans

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el polémico actor Alfredo Adame se encuentra metido en tremendo escándalo y es que una mujer trans sacó a la luz que ellos tuvieron una relación íntima hace 7 años y compartió todos los detalles en exclusiva para la revista TVNotas. La supuesta examante del galán de telenovelas señaló que estuvieron juntos en 2015, cuando él aún seguía casado con la madre de sus hijos menores, Mary Paz Banquells.

Como se sabe, el exconductor del programa Hoy es uno de los artistas más polémicos de la actualidad y es que durante los últimos años no ha dejado de estar en la polémica con sus declaraciones. Además de que ha atacado fuertemente a Andrea Legarreta acusándola de meterse con ejecutivos de Televisa a cambio de proyectos, también ha arremetido en contra de su expareja así como de sus herederos menores, Diego, Alejandro y Sebastián.

Sin embargo, ahora es él quién está recibiendo fuertes acusaciones y es que una chica trans de nombre Alissa Milan dijo que hace algunos años vivió un amorío con Adame y compartió todos los detalles. Esta modelo contó en exclusiva a TVNotas que conoció al histrión de 64 años en el 2015, fecha en la que él aún seguía con Banquells, y aseguró que durante mucho tiempo fueron 'amigos con derechos'.

Cuando él se enteró que yo era una chica transexual y que tenía más amiguitas trans, comenzó a lanzarme el rollo de que me podía pagar ciertas cosas, que tenía mucho dinero y demás", dijo.

Sí, Alissa asegura que el ganador del reality Soy famoso, sácame de aquí le pidió en repetidas ocasiones que tuvieron un encuentro íntimo con otras mujeres trans, pero dijo que ella siempre le dio largas y nunca accedió a esta petición. Sin embargo, la informante señaló que sí tuvieron sus encuentros entre ellos y calificó a Adame con un "2": "Todo en él es bla bla bla, aunque él siempre fue muy cariñoso conmigo, jamás me dio la cara de ser un hombre violento", explicó.

Adame con su supuesta amante

Milan comentó que el galán de melodramas como Yo no creo en los hombres, Más allá del puente y Retrato de familia nunca la maltrató, contrario a la experiencia que han dicho otras exparejas como la propia Mary Paz, sin embargo, aseguró que jamás le cumplió todo lo que le prometió y por ello terminaron. La mujer de 32 años detalló que el polémico Alfredo siempre presumía que tenía mucho dinero, que la podía llevar de viaje y comprarle muchas cosas pero nunca se lo cumplió.

Cabe resaltar que hasta el momento el actor no ha confirmado esta información, por lo cual permanece en calidad de especulación. La modelo también dijo que Adame se aprovechó de su inocencia y la apantalló con su fama, pero dijo que nunc le dio diner: "Siendo una niña de casa, y de repente conoces a una persona famosa, que has visto en televisión, y llega a decirte esas cosas, pues tú caes, ¿no? Me hablaba bonito, luego me decía de cirugías, viajes y demás. Pero nunca me llevó de viaje, sólo me lo decía, de hecho, insistía en que él podía ser mi sugar".

Fuente: TVNotas

Fuente: Tribuna