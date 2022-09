Divorciado: Tras volverse mujer y casi morir, famoso galán se retira de Televisa y deja México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán y villano de telenovelas de Televisa, quien en 2018 estuvo al borde del muerte y anunció su segundo divorcio el año pasado, revela que grabó un proyecto fuera de México fuera de las telenovelas. Se trata de Alexis Ayala, quien lleva 33 años en las filas de la televisora de San Ángel pero se cree ya no tendría contrato de exclusividad pues también ha aparecido en TV Azteca.

Ayala empezó su carrera artística en 1989 y ha participado en melodramas como Cadenas de amargura, Los parientes pobres, Tres mujeres, Atrévete a olvidarme, Amarte es mi pecado, Llena de amor, Lo que la vida me robó, Amar a muerte y Si nos dejan. Actualmente el actor, quien se ha transformado en mujer en obras de teatro y hasta para TikTok, está al aire en Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la saga 'Vencer', en el personaje de 'Braulio'.

En entrevista para el canal de YouTube de Edén Dorantes, quien acaba de terminar de grabar la telenovela Vencer la ausencia, la cual estará al aire hasta el 2 de noviembre, el actor fue captado en las instalaciones de Televisa y anunció que entre sus planes laborales está probar suerte fuera de México, además de que se retirará un tiempo de los melodramas: "Hay una película que se llama Dos muertos que estamos acomodando fechas y otra cosa que se está moviendo en tele", dijo.

Y agregó: "Creo que para finales de este año o para el primer trimestre del año entrante va para Netflix, está muy padre. Está Darío Yazbek, hermano de Gael García, muy buen actor el chavo, nunca había trabajado con él. La película está muy padre, se hizo con actores de España y algunos de México", comentó. Como se recordará, el actor ha estado en riesgo de morir dos veces, la primera en 1992 y la última hace tres años, cuando sufrió un infarto.

Después de ese duro episodio, Alexis confesó que cayó en una profunda depresión, pues además estuvo sin trabajo durante varios años y subió 18 kilos. Al ser cuestionado sobre su estado de salud, dijo: "Estoy muy bien, de hecho hoy voy a chequeo con mi cardiólogo. Cada 6 u 8 meses voy a chequeo, los análisis de sangre me los hice la semana pasada. Hay que estarse cuidando pero no solo quien haya tenido un aviso de vida", opinó.

Y sobre sus hábitos y cómo estos pueden haber cambiado, relató: "Tengo los mismos... trato de comer lo más saludable posible y hacer ejercicio todos los días... desvelarme lo menos posible pero eso no significa que no viva, que no salga, que no me tome una copa de vez en cuando, que no viaje o que no me coma algo que me gusta mucho. Si tuviera un super poder sería comer sin engordar".

Finalmente, el actor se pronunció sobre la broma que hizo el primer actor Carlos Bonavides en el foro del programa SNSerio de Multimedios, donde fingió estar sufriendo un infarto en plena transmisión en vivo de la emisión: "Bonavides me merece todo mi respeto, pero creo que hay cosas con las que no se pueden jugar, finalmente se puede convertir en 'hay viene el lobo', a veces, en una broma, viene el momento de la verdad y tal vez no te tomen en serio", expresó.

Sabemos que los mexicanos tenemos un estilo para bromear pesadón, entonces el que se ríe, se lleva y el que se lleva, se aguanta. Yo no hubiera hecho una broma así", finalizó.

