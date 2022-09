En manicomio y bajó 15 kilos: Tras veto de Televisa y 14 años sin actuar, actriz reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien dejó de actuar hace 14 años, reaparece en redes del programa Hoy pues filtran un video de cuando acabó ¡internada en un manicomio! Se trata de Adamari López, quien actualmente es presentadora en el matutino Hoy Día de Telemundo, sin embargo, en los 90's y principios de los 2000 participó en varias telenovelas de Televisa, empresa en la que estuvo vetada por una fuerte razón.

¿La boricua realmente acabó en un manicomio? Sí pero no en la vida real, sino en la ficción, pues en redes del programa Hoy recordaron la escena final que tuvo en el melodrama Alma de hierro en el 2008, donde dio vida a la villana 'Rita Anguiano' quien acaba en un psiquiátrico llorando por el amor de 'Sebastián Hierro Jiménez', interpretado por Jorge Poza. No obstante, en la escena, un enfermero le dice que Sebastián murió y ella pierde el control.

"Si tú no vienes a buscarme, me voy a morir de la tristeza... y yo no quiero morirme sin ti (...) si tú no vienes a buscarme, yo te voy a buscar a ti porque nuestro futuro es estar juntos", dice Adamari a una foto de Poza en la ficción, con lágrimas en los ojos y con unas filosas tijeras en la mano. De repente, se las acerca al rostro y se las encaja en los ojos, lanzando un estrepitoso grito que alerta a todos en el hospital psiquiátrico.

La estremecedora escena recordó a todos lo buena actriz que es Adamari, quien dejó las telenovelas para dedicarse a la conducción. Como se recordará, la boricua actuó en melodramas como Sin ti, Camila, Locura de amor, Amigas y rivales, Mujer de madera, Bajo las riendas del amor y Alma de hierro, pero fue vetada en los años 90 de la televisora porque, según contó, algunas de las telenovelas que hizo en Puerto Rico habían sido transmitidas por TV Azteca, la competencia.

Esto para ejecutivos de Televisa no era negociable, por lo que la vetaron y sacaron de la telenovela: "Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula (...) Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata", mencionó. No obstante, poco después le levantaron el castigo y pudo reincorporarse a la empresa.

En la actualidad, Adamari se divorció por segunda ocasión del padre de su hija, Toni Costa, y perdió más de 15 kilos. La presentadora luce más guapa y saludable que nunca y todos los días sorprende por su buen gusto y carisma en el matutino de Telemundo Hoy Día. Aunque se dice que podría volver a los melodramas en esa televisora, ella misma declaró que también podría ser en México, pues comentó que si le abren las puertas, ella sería feliz de volver.

