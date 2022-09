Exesposo de Britney Spears apoya al padre de la cantante: "Tiene a una familia preocupada por ella"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Parece ser que los dramas familiares no terminan para Britney Spears, quien a casi 1 año de haber obtenido su completa libertad, mantiene una disputa con su exesposo Kevin Federline, con quien procreó a sus dos hijos, Jayden, de 15; y Sean Preston, de 16. Recientemente, la expareja de la denominada princesa del pop brindó una entrevista para un medio australiano en donde hizo diversas declaraciones, entre ellas mostró que apoyaba las acciones del progenitor de la ex chica Disney.

De acuerdo con información de 60 Minutes Australia, el exbailarín destapó que el motivo real por el que Jamie Spears aceptó la tutela de su hija, porque ésta habría tenido una crisis nerviosa, motivo por el que su progenitor pensó que, lo mejor sería apoyar a la estrella y encargarse del aspecto administrativo, así como de su carrera en general; sin embargo, tras declarar esto, Federline aseguró que él no estuvo involucrado en ello y que, a ciencia cierta, desconoce cómo surgió el tema.

Yo no estuvo involucrado en nada de eso, así que realmente no sé cómo surgió la tutela. No sé de quién fe la decisión final