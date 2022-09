Gobernantes de Corea del Sur entrarían en conflicto por BTS; la gente está inconforme

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Nadie puede poner a discusión que BTS es la banda más importante de Corea del Sur, de hecho, es por este mismo motivo que varios funcionarios del Gobierno de dicha nación habrían entrado en conflicto, no sólo entre ellos, sino también con la población en general... ¿Quieres saber qué es lo que está pasando en el territorio originario de Bangtan Sonyeondan? Entonces, no dejes de leer.

Como algunos sabrán, en Corea del Sur es obligatorio que todos los hombres hagan el servicio militar, regla que hasta el momento no sabía rotó, debido a que el país es sumamente estricto con ello, ya que, en teoría, continúa en guerra con Corea del Norte por la ocupación de todo el territorio. De acuerdo con algunos informes, este requisito es indispensable para absolutamente toda la población masculina, esto incluye a los idols, quienes año con año se han alistado, sin importar su renombre, pero esto podría estar a punto de cambiar.

Resulta ser que el Ministerio de Defensa Nacional de Corea del Sur se encuentra dubitativo con respecto a enviar a la banda de compuesta por Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, J-Hope y RM a realizar su servicio militar, ¿la razón? Dado que la banda ha logrado enaltecer el nombre del país en otras naciones e incluso ha llegado a ser la primera agrupación coreana en ganar reconocimiento en galardones como los Grammy, los funcionarios del país consideran que ya han hecho suficiente y podrían evitar ir enlistarse en la milicia.

Sin embargo, parece ser que no todos están de acuerdo con que BTS se salte este requisito, ya que, la empresa Jowon CNI realizó una encuesta a mil 1 ciudadanos para averiguar sí están, o no, de acuerdo con que la banda de K-Pop haga el servicio militar y, para sorpresa de muchos, el 54,1 por ciento quiere que los famosos se enlisten y consideran que no deberían tener un trato preferencial por el simple hecho de ser idols. Cabe señalar que el sondeo se conformó por el 50,3 por ciento de mujeres y 48,1 por ciento de hombres, con una media de 20 años de edad.

Es menester mencionar que muy poca gente se puso feliz de saber que el Gobierno habría realizado una encuesta para definir su postura ante BTS, ya que, algunos consideraron que los funcionarios estaban evitando hacer su trabajo y dejaron todo en las manos del pueblo, por lo que, de manera inesperada, el tema se convirtió en algo enteramente político.

