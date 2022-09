Hija de Manuel Mijares hace lo impensable en pleno concierto; así reaccionó Lucero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, la hija de Lucero y Manuel Mijares acompañó a los gigantes de la música mexicana a dar un concierto en el Auditorio Nacional, donde la joven, de 17 años, habría dejado impactados a sus padres, pero sobre todo a la protagonista de Por ella soy Eva y Alborada, quien no ocultó sus emociones, a través de sus redes sociales, donde habló sobre cómo se sintió al ver a su hija en el escenario.

Como ya muchos sabrán, hace poco más de 10 años, Lucero y Mijares terminaron su matrimonio, hecho que habría sacudido a la farándula en México, ya que, ambos eran considerados como una de las parejas más estables de la industria del entretenimiento. Pese a su divorcio y, a diferencia de varios famosos, la expareja continuó manteniendo una excelente relación, sobre todo por sus hijos. Incluso llevan realizando colaboraciones juntos desde hace algún tiempo.

Fotografía de Lucero y Mijares

Sí bien, Lucero y Manuel causaron una gran sorpresa a sus fans cuando revelaron que harían una gira de conciertos con el espectáculo, Hasta que se nos hizo, nada causó más conmoción que ver a su hija, Lucerito, en el escenario con sus progenitores. Aunque la joven ya había acompañado anteriormente a su madre, lo cierto es que nada se comparó con lo que hizo recientemente, hecho que dejó impresionada a la actriz de Mi destino eres tú.

Resulta ser que, en determinado momento, Lucerito se apoderó del escenario, lo que provocó que sus padres quedaran en segundo plano, mientras tanto, la joven estrella hizo gala del gran talento que heredó de sus progenitores, mientras que Lucero no pudo contenerse y se puso a bailar al son que dictaba su hija, a su vez, Mijares no pudo evitar mostrar una sonrisa, mientras veía a la celebridad en ascenso hacer lo propio.

Fotografía de 'Lucerito'

Una vez que concluyó el show, Lucero envió un mensaje de agradecimiento al público por llenar de aplausos a su "nena": "Una de nuestras enormes alegrías, el máximo orgullo es ver a nuestra hermosa adueñarse del escenario del Auditorio Nacional y ver cómo lo disfruta, es la más (brillante). Me dejó con la boca abierta y el ojo cuadrado. No me alcanzan las palabras. Gracias infinitas por sus aplausos", declaró la famosa.

Clic aquí para ver el video

Fuentes: Tribuna