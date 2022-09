Mimí, integrante de Flans, sorprende a seguidores al aparecer en silla de ruedas en evento público

Ciudad de México.- La cantante, Mimí sorprendió a sus fanáticos tras aparecer en un evento público en silla de ruedas, esto luego de que sufriera un accidente en el cual se fracturó el tobillo en cuatro partes, por lo cual, ella ya no ha podido salir ante las cámara, pero cabe aclarar que ya ha presentado una mejoría notoria, debido a que ya se animó a dar la cara.

Este hecho tuvo lugar durante la conferencia de Pandora y Flans, siendo este último el grupo al que pertenece desde hace más de 30 años, donde aprovechó para hablar de su estado de salud, al informar que el siniestro lo sufrió luego de caerse de un escalón, lo que provocó que se rompiera en cuatro partes, sin embargo, en todo el tiempo tuvo el apoyo de sus compañeras.

Me caí en un escalón y me rompí el tobillo en cuatro partes, pero me cuidé mucho, mis compañeras me cuidaron mucho... No hemos parado de trabajar, bendito Dios, y no me tuvieron que operar que eso es super noticia", dijo.