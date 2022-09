Misterio resuelto: Famosa actriz de Hollywood revela el sexo de su bebé a 6 meses de haber dado a luz

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Una de las actrices más populares de Hollywood es Jennifer Lawrence quien hace varios meses fue vista en la vía pública con un avanzado estado de embarazo, lo que confirmó que esperaba a su primer hijo al lado de su esposo Cooke Maroney. Luego de esto, los paparazzis siguieron a la pareja a cada sitio al que iban pero todo lo relacionado a la paternidad parecía estar envuelto en misterio, pues no se supo cuándo dio a luz y mucho menos qué había sido lo que trajo la cigüeña.

A seis meses de haberse convertido en madre, la actriz de la saga Los juegos del hambre ofreció una entrevista para la revista Vogue a quienes dio cada detalle de eta nueva etapa, por lo cual también reveló que el pasado mes de febrero tanto ella como su esposo recibieron a Cy, nombre que han dado a su pequeño hijo debido a que su pareja es fan de Cy Twombly, un pintor de origen estadounidense quien murió el pasado 2011 en Italia.

"Estaba tan enamorada. También me enamoré de todos los bebés del mundo. Los recién nacidos son increíbles. Son unos pequeños supervivientes rosados, hinchados y frágiles. Ahora amo a todos los bebés. Ahora escucho a un bebé llorando en un restaurante y pienso: Awwww, preciosossss", dijo a la publicación.

Cabe destacar que esta es la primera vez que la actriz de 32 años de edad aborda el tema de la maternidad, algo por lo cual reconoció que hablar de ella aún le resulta algo temeroso; incluso, estuvo algo alejada de las personas que la rodean por este temor que sentía al experimentar ser madre por primera vez. "Recuerdo haber paseado con una de mis mejores amigas a los nueve meses y decir: 'Todo el mundo dice que voy a querer más a mi bebé que a mi gato. Pero eso no es cierto. Tal vez lo ame tanto como a mi gato'", exclamó.

En esta entrevista, la ganadora del Premio Oscar también contó que en el pasado había tenido un aborto a la edad de 20 años, evento por lo que ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que es ser madre en un ambiente donde la violencia y el uso de armas es más importante que garantizar el derecho al aborto a una mujer, lo cual hace referencia a la problemática que se vive en Estados Unidos actualmente.

"Tuve un aborto espontáneo cuando tenía 20 años en Montreal", dijo.

Fue en 2021 cuando la actriz quien además acaparó la atención tras su participación n la cinta No mires arriba, aseguró que tanto ella como su esposo estaban dispuestos a no hacer pública la vida de su hijo, por lo que se había estado enfocando en mantener su privacidad al máximo aunque a la vez ha roto un poco sus reglas, pues ya comienza a hablar de su pequeño Cy pese a que no hay fotos de él.

