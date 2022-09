Salió del clóset: Tras firmar con TV Azteca, actriz traiciona a 'VLA' y llega borracha a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien hace años estuvo vetada de Televisa por irse a trabajar a la competencia, reapareció la mañana de este martes en el programa Hoy luego de haber firmado su primer contrato con TV Azteca durante la pandemia y hasta formó parte del elenco de Venga la Alegría. Se trata de la querida Liliana Arriaga, quien es mejor conocida por su personaje de 'La Chupitos'.

La comedianta mexicana empezó su carrera en la televisora de San Ángel apareciendo en programas como Humor... es los comediantes, Al derecho y al Derbez y La Hora Pico, sin embargo, luego de que se le acabaran las oportunidades de trabajo en esta empresa, probó suerte en la cadena estadounidense Estrella TV y acabó vetada. En 2020 una vez más desafió a los ejecutivos de Televisa y llegó a las filas del Ajusco.

Liliana en 'VLA'

En plena pandemia, el fallecido Alberto Ciurana le ofreció a Arriaga la posibilidad de firmar su primer contrato con esta televisora y pudo llegar a participar en programas como Ventaneando, Venga la Alegría, Todos quieren fama y hasta La Resolana. Sin embargo, desde el año pasado la actriz mexicana de 50 años se reincorporó a las filas de San Ángel y causó furor entre el público de la empresa con sus fuertes declaraciones.

En una ocasión 'La Chupitos' apareció como invitada especial del programa Más noche con Yordi Rosado en el Canal Unicable y dejó atónitos a los televidentes al confesar que alguna vez tuvo un de ligue a una mujer: "Le di un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto". Mientras que el pasado mes de junio se presentó con Montse&Joe y se dio un beso en la boca con su comadre 'Rosa Concha', dejando en shock nuevamente.

Desde que arrancó este 2022 Liliana fue confirmada como parte del elenco de Hoy pues la productora Andrea Rodríguez Doria le dio trabajo como colaboradora luego de ver que el público matutino la adoraba mientras participaba en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy. Y es que con más de dos décadas de experiencia en la televisión, la también presentadora se ha ganado el cariño de los televidentes gracias a su irreverente sentido del humor y ocurrencias.

Elenco de 'Hoy'

Esta mañana de este martes 6 de septiembre Liliana llegó al foro de 16 de San Ángel con sus clásicas 'copitas de más', pues en su personaje de 'Chupitos' interpreta a una mujer ebria, y acompañó al elenco encabezado por Raúl 'El Negro' Araiza, Arath de la Torre y Andrea Legarreta a lo largo de la transmisión y se le vio participando en varias de las secciones. Cabe resaltar que quién no acudió a trabajar a Hoy fue Galilea Montijo debido a que se encuentra en las grabaciones de ¿Quién es la máscara?.

'La Chupitos' en 'Hoy'

Fuente: Tribuna e Instagram @programahoy