Tras 8 años en 'Hoy' y despido de Televisa, conductor de 'VLA' sale del clóset y le ponen el cuerno

Ciudad de México.- Un famoso y divertido conductor, quien formó parte del programa Hoy por 8 años hasta quedar despedido de Televisa, logró acaparar la atención de los medios de comunicación debido a que nuevamente lo sacaron del clóset y revelaron que su pareja lo habría engañado con un hombre más joven. Se trata de Alejandro Maldonado, quien actualmente trabaja para el matutino Venga la Alegría.

El llamado 'Yoga Teacher' se integró a las filas de la televisora TV Azteca en 2018 y desde entonces comenzó a impartir sus clases de yoga en el programa VLA, además de que ha hecho colaboraciones con otras producciones como La Academia 20 años. Sin embargo, es importante resaltar que el reconocido instructor mexicano se hizo famoso gracias a la televisora de San Ángel una década antes de su ingreso al Ajusco.

Alejandro Maldonado en 'VLA'

Alejandro se mantuvo al aire durante más de 8 años en el matutino de Las Estrellas y acompañó a Galilea Montijo, Andrea Legarreta y el resto de conductores todas las mañanas para entretener a su público, sin embargo, de un día para otro le dieron las gracias y lo sacaron del elenco. Por años se mantuvo el rumor de que el conductor tuvo una aventura con Pepe Bastón, quien hasta hace unos años era director internacional de Televisa.

Presuntamente el ahora esposo de Eva Longoria era el protector del instructor en Televisa pero cuando él quedó fuera, también provocó el despido de su 'amante'. En una entrevista con Adela Micha para su programa La Saga, Álex destapó que este rumor sí provocó su despido: "'Estás muy expuesto, hay mucha publicidad tuya por todas partes', eso me explicaron. Eso me dijo Carmen Armendáriz que la quiero mucho. Me veía a los ojos y me decía: 'No fui yo'", recordó el famoso.

Este martes 6 de septiembre Alejandro protagonizó la portada de TVNotas por un escándalo similar y es que aunque él ha sido muy discreto y jamás ha hablado abiertamente de sus preferencias, un supuesto amigo acaba de confirmar que sí fue novio del atleta mexicano Eduardo Ávila, a quien conoció en el foro de Venga la Alegría. Supuestamente los guapos famosos tuvieron una relación sentimental desde 2019 pero esta habría terminado.

El presunto informante asegura que Maldonado decidió terminar con 'Judoman' porque descubrió que este le puso los cuernos mientras estaba estudiando inglés en Londres, Inglaterra: "Álex comenzó a indagar y descubrió que efectivamente Eduardo estaba teniendo una aventura allá, cuando regresó a México, se encontraron y él lo terminó, le reclamó su infidelidad y lo corrió de la casa", destapó el supuesto amigo.

'Judoman' le habría sido infiel a Maldonado

Se dice que el 'Yoga Teacher' y el exparticipante de Exatlón México comenzaron a salir a los cuantos meses de conocerse y además rápidamente se mudaron juntos al departamento de Alejandro. Sin embargo, mientras estaba a la distancia Ávila habría tenido una aventura con un misterioso joven: "Alex no nos ha dicho quién es, pero sí es más joven que él, incluso Lalo subió a Instagram fotos en dos ocasiones".

Presuntamente el conductor de VLA estaría sumido en tristeza porque quiere demasiado a 'Judoman' y mencionan que hasta estaría dispuesto a perdonarle su infidelidad con tal de que regrese con él. No obstante, señalan que el atleta mexicano está feliz de la vida disfrutando de su soltería: "Por el momento no ha querido estar de nuevo con Alejandro, resulta que ahora quiere gozar la vida... Alejandro aún guarda esperanzas de que regresen", finalizó.

