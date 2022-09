Tras perder exclusividad y abandonar 'Hoy', ejecutivos de Televisa 'corren' a Galilea Montijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas surgieron nuevos rumores sobre el presunto despido de Galilea Montijo en Televisa y es que reportan que los ejecutivos de la empresa estarían pensando en dejar sin trabajo a la tapatía, quien lleva más de 27 años al aire con ellos. El canal de YouTube Chacaleo sacó a la luz el plan que tendrían en San Ángel para que la también actriz pierda su exclusividad y se le 'cierren las puertas' en la televisión.

'La Gali' comenzó su carrera en esta empresa a inicios de los 2000's conduciendo el desaparecido programa Vida TV y luego grabó la telenovela La verdad oculta al lado de Alejandra Barros, Gabriel Soto y Eduardo Yáñez en 2006. Sin embargo, uno de los mayores aciertos de su carrera fue incorporarse al elenco del matutino Hoy desde 2008 y aunque ya pasaron 14 años desde su llegada, sigue siendo parte del proyecto.

Fuente: Instagram @galileamontijo

Desafortunadamente en los últimos meses la guapa mujer de 49 años se ha enfrentado a serios rumores sobre el fin de su carrera en Televisa que van desde supuestas diferencias con sus compañeros de Hoy, despido definitivo de la televisora o que ella misma decidiría irse a trabajar a Univisión. Aunque ya declaró que sigue teniendo su contrato "como Dios manda", ahora reportan que en realidad los ejecutivos sí quieren dejarla fuera de San Ángel.

Chacaleo destapó este martes 6 de septiembre que los altos mandos de la empresa planearían cansar la imagen de Montijo teniéndola al aire en tres proyectos diferentes: Hoy, Netas Divinas y ¿Quién es la máscara?: "Desde hace mucho perdió la frescura, ahora todo el tiempo está enojada y por ello ha perdido bastante público. Así que Televisa planea deshacerse de Galilea Montijo, pero no sin antes saturar su imagen para hacerle perder bonos".

Fuente: YouTube Unicable

El portal afirma que la presentadora jalisciense está acaparando proyectos en Televisa no porque el público desee verla, sino porque sería un plan para dejarla fuera: "¿Quién es la máscara? podría ser el último programa de 'La Gali'". Como se recordará, cuando ella se incorporó al elenco de Netas Divinas todo el público del Canal Unicable se le fue encima y hasta la han acusado de "arruinar" el programa.

Esa misma estrategia usaron con Adrián Uribe... en Televisa lo pusieron hasta en cuatro programas y eso cansó a los televidentes", sostuvieron.

Nuevo elenco de '¿Quién es la máscara?'

Chacaleo no paró de advertirle a Montijo que no se fíe de sus jefes pues estos tendrían otras intenciones y no solo sacarla de Hoy, sino también de Televisa, además de que también aseguran que sus colegas de Netas Divinas, Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez y Daniela Magún, tampoco la soportarían : "El público de Unicable no termina de aceptarla y tampoco cuenta con el apoyo de sus compañeras". Cabe resaltar que esta información no está confirmada, por lo cual solo Gali o un miembro de Televisa podrían revelar la verdad.

Fuente: Tribuna y YouTube Chacaleo