Tras sufrir parálisis facial, Justin Bieber se retira de los escenarios por problemas de salud

Los Ángeles, Estados Unidos.- A principios de este año, el mundo de la farándula se vio completamente conmocionado después de que el icono del pop, Justin Bieber reveló que sufre síndrome de Ramsay-Hunt, mismo que le provocó una parálisis parcial del rostro, motivo por el que tuvo que cancelar su gira Justice Tour, la cual estaba teniendo sus primeras presentaciones en Estados Unidos. Sí bien, el ganador del Grammy se esforzó para recuperarse rápidamente, lo cierto es que tuvo que volver a suspender sus conciertos por problemas.

La noticia la dio el mismo exnovio de Selena Gomez, con una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde declaró que, aunque intentó continuar con su gira por Europa e incluso llegó a realizar hasta seis shows, la realidad es que aún no se ha logrado recuperar del todo, por lo que se volvió a ver en la necesidad de cancelar sus espectáculos. Según información brindada por el intérprete de 'Oh Baby', le "afectó mucho" realizar las presentaciones anteriormente mencionadas, por lo que piensa retirarse para concentrarse completamente en su salud.

Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del 'Justice Tour'. Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, me fui a Europa en un esfuerzo por continuar con la gira. Realicé seis shows en vivo, pero me afectó mucho