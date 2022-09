VIDEO: ¿En realidad lo hizo? Captan a Harry Styles escupirle a Chris Pine en el pantalón

Comparta este artículo

Venecia, Italia.- Uno de los eventos más esperados dentro del séptimo arte es el Festival Internacional de Cine de Venecia, espacio donde se estrenan muchas películas y claro, la crítica y el público reconoce la actuación de quienes aparecen en ellas, tanto que hasta se han revelado momentos en donde hay ovaciones de pie de más de cinco minutos de duración y fue precisamente este espacio donde Harry Styles estuvo pero no para cantar, sino para ver su actuación.

El exintegrante de One Direction participa en la cinta Don't Worry Darling donde comparte crédito con el actor Chris Pine; ambos estuvieron sentados uno al lado del otro durante la proyección de la cinta y, pese a que parece que tienen una buena relación, en redes sociales se captó el momento en que el intérprete de temas como As it was, Watermelon Sugar o Adore You escupe el pantalón de su compañero, lo cual ha causado revuelo en las plataformas digitales.

Instagram @hshq

Dicho clip deja ver como el cantante está a punto de tomar su asiento mientras que Pine aplaude al igual que lo hace la actriz Olivia Wilde y, momentos antes de instalarse, escupe a su compañero provocando que éste deje de mover sus manos para que, de manera inmediata, torne su rostro en señal de desaprobación pues no solo su atuendo ha quedado arruinado, sino que además no tiene nada para limpiarse la saliva del británico de 28 años.

Cabe destacar que este video ha generado comentarios divididos y hasta memes, pues mientras unos internautas aseguran que sí escupió al actor de 42 años y por eso fue su reacción como se aprecia en el material, otros destacan que no hubo tal acción, pues de haber sido de esta manera, Harry Styles lo habría mirado a los ojos para romper la tensión y no solo evitarlo, lo que continuó con la teoría que lo hizo porque esto en verdad ocurrió.

Foto: captura de pantalla

Foto: captura de pantalla

La polémica en torno al video, ha arrojado la difusión de otros videos captados desde perspectivas diferentes en donde se observa si en realidad hubo tal acción o no, ejemplo de ello es una donde filas más atrás se aprecia tanto el momento en que Harry llega a la sala de cine donde se proyectaría Don't worry darling y, mientras toma su lugar no hay saliva de por medio; incluso, momentos después se observa a Florence Pugh sentarse junto al cantante a quien no le dirige la mirada, lo que se traduce en que en efecto, hay mala relación entre los miembros del elenco.

¿Y Florence Pugh?

Si bien el momento incómodo entre Harry Styles y Chris Pine se ha llevado las tendencias en redes sociales, otro de los nombres que ha sacudido la red es el de Florence Pugh quien funge como la protagonista de la cinta que se presentó el pasado lunes 5 de septiembre en tan relevante festival. De acuerdo con la agente de la actriz, ella no estuvo en la conferencia de prensa de la premiere del filme debido a que "no logró llegar a Venecia debido a problemas de agenda", justificación que para el público no fue suficiente pues la han criticado por desairar no solo al proyecto, sino a la audiencia y al elenco en general,

La razón por la cual ha sido severamente criticada es porque, mientras se emitía tal justificación, ella se paseaba por las calles de la ciudad italiana mientras que Styles y Pine ofrecían entrevistas a los medios, evento que dejó ver también que no hay una buena relación entre ambos, ya que cada cuestionamiento sobre esta película, el cantante lo relacionaba con su carrera musical, lo cual generó hartazgo para el protagonista de la serie Star Trek.

Fuente: Tribuna