Adiós Chapoy: Tras renunciar a Televisa, conductor se vuelve mujer y aparece irreconocible en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor, conductor y comediante, quien estuvo durante más de 20 años en Televisa y trascendió hace unos meses que renunció a su contrato de exclusividad porque quería buscar más oportunidades en otras plataformas, aparece en redes del programa Hoy, traicionando a Ventaneando, pues había dado varias entrevistas exclusivas a Pati Chapoy en TV Azteca. Se trata de Adrián Uribe, de quien filtraron unas fotografías de cómo lucía cuando trabajaba como payasito en su juventud.

Como se recordará, fue el propio conductor quien decidió dejar las filas de San Ángel luego de participar en importantes proyectos como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, La Parodia, Programa Hoy, 100 Mexicanos Dijieron y ¿Quién es la máscara?. Uribe ha tenido gran éxito en la comedia, pues su carisma y flexibilidad para convertirse en varios personajes (hasta en mujer para varios sketches) lo ha convertido en uno de los favoritos del público.

Hace apenas unos días, Uribe apareció junto a su amigo Adal Ramones en Ventaneando y hasta bromeó con hacerse reportero del programa de espectáculos. Ya que en la actualidad no cuenta con exclusividad, Adrián puede aparecer en la emisión de Pati las veces que quiera, algo que no podía hacer en el pasado. Aunque próximamente estrenará un proyecto con Televisa y Univisión llamado De noche pero sin sueño, se dijo que hasta negoció con el Ajusco para conducir un reality, pero esto no se concretó.

Captura de pantalla de 'Ventaneando'

Aunque actualmente goza de un gran momento laboral, el histrión no siempre la ha tenido fácil y empezó desde cero. Prueba de esto son unas fotografías difundidas en el portal de Las Estrellas y retomadas por el programa Hoy, las cuales muestran al comediante caracterizado como payasito, profesión que desempeñó en su juventud para ayudar a su familia, pues pasaba por un momento difícil en su economía.

Adrián Uribe como 'payasito'

En una entrevista con Yordi Rosado, Adrián recordó que la comedia siempre fue una manera de desahogo para él pues la utilizaba para olvidarse de su situación. Gracias a un profesor de actuación que lo invitó a trabajar con él en un restaurante, Adrián la hizo de payasito, llamado 'Chistín'. Su abuela incluso lo ayudó a confeccionar la peluca con la que se presentaba en eventos infantiles y hasta en bodas, sin embargo, a partir de octubre, el público podrá verlo de regreso en las pantallas de Televisa-Univisión.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna