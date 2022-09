Adiós 'Hoy': Tras 'desenmascarar' a Legarreta, protagonista deja novelas de Televisa y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor, quien lleva 4 años retirado de las telenovelas de Televisa y quien protagonizó un fuerte pleito con Andrea Legarreta, traicionó al programa Hoy y este miércoles 7 de septiembre se unió al matutino de la competencia Venga la Alegría para hacer una fuerte declaración. Se trata del mexicano Alfredo Adame, quien salió a responder si es verdad que mantuvo un amorío con una chica trans.

Hace unas décadas el también conductor fue el máximo galán de San Ángel y es que protagonizó entrañables melodramas como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia, sin embargo, en la actualidad solamente es conocido por sus escándalos. El exesposo de Mary Paz Banquells lleva desde 2018 sin actuar y su último proyecto fue la novela Por amar sin ley.

Adame acabó vetado del programa Hoy y probablemente hasta de Televisa luego de hacer pedazos a Legarreta, a quien acusó de supuestamente serle infiel a su esposo Erik Rubín con un alto mando de la empresa y la llamó "Primera dama de Televisa", mientras que al cantante le dijo "unicornio". Por su puesto, Andrea salió a defenderse de las delicadas acusaciones y aseguró que Adame estaba mintiendo.

El histrión de 64 años perdió toda credibilidad y es que a la fecha solamente aparece en los medios por sus peleas con otros famosos y hasta con sus propios hijos. Recientemente Alfredo volvió a señalar que no volvería a buscar a sus hijos menores, Diego, Sebastián y Alejandro, porque los considera unos "malagradecidos" y además de amenazarlos con quitarles el apellido, ahora hasta dijo que tendrían prohibida la entrada a su funeral.

Aunado a las mencionadas controversias, ahora el ganador de Soy famoso ¡sácame de aquí! fue involucrado en otro escándalo debido a que la revista TVNotas sacó a la luz en su portada que habría tenido de amante a una mujer trans mientras seguía casado con Mary Paz. Se trata de la joven Alissa Milan, quien dijo que hace algunos años vivió un amorío con Adame y expuso que este quería conocer a más personas de la comunidad.

Debido a que la noticia se esparció como pólvora, el propio actor ya rompió el silencio mediante una entrevista con VLA y aseguró que la mencionada publicación está mintiendo: "Son una bola de mentirosos, mitómanos, escándalosos y puras mentiras", declaró. El polémico mexicano, quien ya no cuenta con exclusividad en ninguna televisora, señaló que TVNotas no tiene cómo probar esta información, por lo que es su palabra contra la de ellos.

Yo no he visto las grabaciones, tampoco he visto que ella diga 'nos acostamos e hicimos el amor 20 veces'".

Alfredo sostuvo que él no es un hombre "misógino u homófobo", sin embargo, descartó que haya tenido intimidad con una mujer trans: "He hecho tríos, claro que sí. Los he hecho no una o dos, sino tres cuatro o cinco veces. Los he hecho con dos mujeres, pero no he hecho tríos con transexuales". Eso sí, el intérprete declaró que no tomará acciones legales contra la revista pues ya sabe que esos procesos son desgastantes y muy tardados.

