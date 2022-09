Adiós 'Hoy': Tras divorcio y ser stripper, desaparecido galán de Televisa los traiciona con 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico actor y cantante, quien fue stripper y bailarín en sus inicios para luego unirse a Televisa y después debutar en la política, aparece en Venga la Alegría, traicionando al programa Hoy. Se trata de Sergio Mayer, quien lleva 6 años sin actuar en una telenovela luego de perder su contrato de exclusividad. El exdiputado ahora da una entrevista exclusiva al matutino de TV Azteca para 'desenmascarar' a Natalia Subtil, quien tuvo una hija con su hijo Sergio Mayer Mori.

Como se recordará, Mayer empezó siendo bailarín y stripper en el famoso show Solo para mujeres, participó en telenovelas como La madrastra, La fea más bella, Juro que te amo, Un gancho al corazón, Abismo de pasión y Corazón que miente, sin embargo, en 2016 se retiró de la pantalla chica para perseguir un puesto político, convirtiéndose en diputado. Tras llegar a su fin su periodo, el histrión ha visitado el programa Hoy y hasta volvió a San Ángel para estar en un episodio de Perdiendo el juicio.

Sergio Mayer era stripper y bailarín

Mayer, quien ha causado polémica por siempre dar de qué hablar sobre casos legales de otros famosos, ahora llama la atención por aparecer en Venga la Alegría en el Ajusco con fuertes declaraciones contra su exnuera. Luego de la polémica entre su hijo Sergio Mayer Mori (a quien tuvo con su exesposa Bárbara Mori, de quien se divorció poco después) y Natalia Subtil, quien lo acusa de no dar pensión a su hija y de presuntamente desobligarse de Mila de 5 años de edad.

Como se recordará, la modelo brasileña Natalia Subtil también señaló al exGaribaldi como alguien con falta de empatía, pero el actor ha señalado que ella los tiene bloqueados y les impiden ver a la niña, además de señalarla por presuntamente chantajear a la familia. El actor y político decidió denunciar públicamente que su exnuera lleva varios días sin dejarlo ver a su nieta, además de que en su momento tuvo que sacarla de su casa porque presuntamente filtraba información de su vida a las revistas.

Durante su encuentro con la prensa, Sergio Mayer Bretón fue cuestionado por los audios en los que presuntamente Subtil extorsiona a su familia, a lo que inmediatamente dijo: "Chantajeando, más que extorsionando, chantajeando, siempre se los dije, les dije que la verdad iba a ir saliendo poco a poco ¿no?, y es mucha casualidad que cuando digo que voy a salir como candidato empiezan a salir todas estas cosas. Les puedo decir que a mi nieta, y siempre lo he dicho, no le hace falta absolutamente nada".

Sergio Mayer y Mila, hija de Natalia Subtil

De la misma manera, el intérprete aseguró que las denuncias de Natalia tienen un propósito diferente al de buscar ayuda para su hija: "Me parece realmente extraño que en este momento, después de 6 años que la he apoyado y ayudado, salga y diga este tipo de cosas, y les voy a decir una cosa, el ser ingrato y malagradecido no es una cuestión de género". Por otra parte, el exdiputado confesó que a raíz de las últimas diferencias con la brasileña, ni el propio Sergio Mayer Mori ha podido ver a su hija.

"Llevamos varios días, desde la semana pasada queriendo ver a la niña, fue Día del Abuelo, no la pude ver, no la hemos visto, a mi hijo lo tiene bloqueado, no puede tener contacto con ella. No nos deja verla con temas de... ahorita ella está y vamos a ver qué pasa. Es normal, es la madre, y ella dice que sí tenemos acceso, pero a mi hijo lo tiene bloqueado, a mí también me bloqueó", manifestó al matutino.

Pese a este escenario, el artista de 56 años aseguró que es imposible que Natália pueda sacar a la niña de México: "No puede llevarse a la niña, no hay forma de poder llevarse a la niña, cuando ella hablaba de que le dimos un convenio era justamente eso, proteger a la niña de ambos padres". Finalmente, Mayer Bretón confirmó que en su momento la madre de su primogénito le prestó dinero a la también cantante, además de asegurar que él la corrió de su domicilio por exponer su vida a los medios de comunicación.

Por supuesto, y vivió con Bárbara, y vivió conmigo, y la tuve que sacar de mi casa porque vendía notas, de eso vive, a eso se dedica, ¡ya basta!, se los dije", finalizó.

