Adiós Televisa: Andrea Escalona confirma su salida de 'Hoy' y da inesperada noticia de su embarazo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Escalona nuevamente logró apoderarse de la atención del público de Televisa y de los medios de comunicación debido a que hace varias horas confirmó que dejará el programa Hoy y dio la fecha aproximada. Además también compartió una inesperada noticia sobre su embarazo, el cual la tiene muy ilusionada ahora que ya se encuentra en la semana 22.

Como se recordará, la hija de la fallecida Magda Rodríguez anunció desde el pasado mes de junio que estaba esperando a su primer hijo y hace solo unos días se enteró que se trataba de un niño. A lo largo de todas estas semanas, la exnovia de Daniel Bisogno ha aprovechado sus apariciones en el matutino de Las Estrellas para compartir detalles de su gestación y también da tips a otras embarazadas primerizas como ella.

La semana pasada la presentadora de 36 años se sometió a un ultrasonido completamente en vivo y gracias a un aparato con tecnología 6D se pudo conocer el rostro del pequeño 'Churrito'. Mientras que en la reciente transmisión del programa Hoy Andy dejó en shock a los televidentes al confesar que ya tiene fecha para dar a luz, situación que implica que ella abandone el programa Hoy por varios días.

No obstante, la propia Escalona dijo semanas atrás que ella no piensa tomar muchas incapacidades por su embarazo y hasta bromeó con parir mientras conduce Hoy: "Yo le dije a mis jefes y a mi productora que yo voy a estar pariendo haciendo un En Vivo. Quizás sí me gustaría unas semanitas ya que nazca el bebé pero si sigo teniendo un bonito embarazo como hasta ahora, yo hasta el final", mencionó en entrevista con Edén Dorantes.

¿Cuándo dará a luz? Andreita contó este miércoles 7 de septiembre que sus médicos ya le avisaron que 'Churrito' nacerá a mediados del mes de diciembre: "El chiquito va nacer a mitad de diciembre", dijo durante la sección Mamita Bonita. Hasta el momento la conductora no ha compartido cuál será el nombre de su primer bebé ya que esa decisión la tomará el padre, quien es un joven llamado Marcos Estrada.

Mientras 'La Escalona' no para de gritar su felicidad a los cuatro vientos por su maternidad, en las redes sociales se la están acabando y es que los televidentes consideran que su tía Andrea Rodríguez le cumple 'sus caprichos' al aprovechar Hoy para hablar de su embarazo. Algunos usuarios señalaron estar felices de saber que Andy dejará el programa por al menos unas semanas para disfrutar a su bebé.

Que ya se largue y no regrese para que disfrute su maternidad".

Qué bien, así no te veremos por mucho tiempo".

