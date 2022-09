Adiós Televisa: Tras salir del clóset y 'pedir' limosna, actriz deja 'Hoy' y se une a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien cayó en una fuerte crisis financiera durante la pandemia y presuntamente hasta tuvo que pedir limosna, dio un duro golpe a Televisa pues luego de anunciar su salida del programa Hoy, recientemente confirmó que vuelve a la pantalla de TV Azteca con un importante reality. Se trata de Lolita Cortés, quien hasta hace unos meses formaba parte de las filas de San Ángel.

Tras la llegada del Covid-19, la intérprete de teatro musical confesó que estaba en quiebra y llegó a confesar que ella y su familia no tenían ni para pagar los servicios básicos como la luz. Lola por poco acabó en la calle pues puso en venta sus muebles y pertenencias, además de que hasta estuvo a punto de lavar baños para conseguir ingresos económicos. Medios como el canal de YouTube El Borlote incluso reportaron que la también cantante habría acabo pidiendo limosna.

Por fortuna, Cortés recibió una nueva oportunidad en Televisa antes de que finalizara el 2020 y es que la productora Andrea Rodríguez Doria la invitó a ser jueza en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy y se mantuvo al aire con ellos durante las primeras dos temporadas. Sin embargo la apodada 'Jueza de Hierro' acabó traicionando al programa Hoy porque recibió un ofrecimiento en TV Azteca para regresar al panel de jurado de La Academia.

La mexicana de 51 años, quien hace unos meses impactó al salir del clóset confesando ser "queer y bisexual", no dudó dos veces en aceptar la tentativa oferta y cambió al matutino de Las Estrellas por La Academia 20 años donde nuevamente dio mucho de qué hablar. A lo largo de toda la temporada, Lolita se estuvo peleando con el director Alexander Acha además de que en algunas ocasiones tuvo roces con su compañero crítico Horacio Villalobos.

Desafortunadamente el reality de canto, que en esta ocasión fue conducido por Yahir, llegó a su fin hace algunas semanas teniendo como ganadora a Cesia Sáenz y después de esto Cortés salió del aire. No obstante, la reconocida artista acaba de confirmar que pronto se le volverá a ver en la pantalla del Canal Azteca Uno debido a que la invitaron a participar en el reality dominical MasterChef Celebrity México.

En una reciente transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, Lolita respondió a todas las interrogantes sobre una posible participación en el programa de cocina donde participa su colega Arturo López Gavito y ella dijo que sí la tendrá, no obstante, no quiso decir si estará cocinando o si será parte de los jueces: " Sí, voy a estar en MasterChef, pero no les voy a decir si voy a cocinar porque no se vale", anunció.

