Adiós TV Azteca: Tras romance con ejecutivo y 43 años en Televisa, vetan a famosa protagonista

Ciudad de México.- Tras empezar su carrera en telenovelas de Televisa en los años 70 y más de 40 años en las filas de la televisora como una de las protagonistas más cotizadas, famosa actriz acabaría vetada de San Ángel. Se trata de Érika Buenfil, quien presumió que estaba en Miami para unirse a Telemundo, luego de haber sido de las famosas más emblemáticas de Televisa hasta que perdió su contrato de exclusividad en el 2019.

Según el canal de YouTube Chacaleo, la actriz de melodramas como Amor en silencio, Marisol, Tres mujeres, Así son ellas, Triunfo del amor, Amores verdaderos, Te doy la vida y Vencer el pasado, habría sido congelada en Televisa por haberse ido a Telemundo, donde se especula participaría en la tercera temporada del polémico reality show La Casa de los Famosos. "Telemundo le gana a Televisa y contrata a Érika Buenfil para reality show y la vetan en San Ángel", reportó Chacaleo.

Érika Buenfil y Eduardo Yáñez en 'Amores verdaderos'

Y es que aseguran que luego de que Érika Buenfil anunciara en redes que estaba en Miami, Florida y apareciera en el matutino Hoy Día de Telemundo, la actriz habría sido vetada: "Luego de que Televisa le quitara la exclusiva a Erika Buenfil, por lo cual estuvo cerca del retiro, la actriz aprendió que no debe ser leal a la televisora de los Azcárraga, así que ella estará con el mejor postor. Bajo esa idea la reina del TikTok firmó con Telemundo para estar en un reality, desechando el proyecto de Big Brother que harán los de San Ángel, y una vez más fue vetada".

Cabe recordar que tras 40 años en Televisa, en 2019 Buenfil perdió su contrato de exclusividad y cayó en una profunda depresión. Según ella misma contó a la periodista Adela Micha en su programa, su autoestima "se cayó al piso": "Me rescató un poco el teatro pero luego me di cuenta que de lunes a jueves me levantaba a dejar a mi hijo a la escuela, regresaba y me quedaba acostada. No quería hacer nada, dormía. Hasta que me di cuenta y dije esto no está bien y mis amigas me dijeron: 'estás en depresión total' y dije 'sí'".

Luego de dejar de ser exclusiva, y pasarla mal laboralmente, Buenfil no se quedó de manos cruzadas y empezó a buscar otras alternativas, logrando convertirse en la 'Reina del TikTok' con millones de seguidores en esa plataforma. Además, también estuvo en otras televisoras como TV Azteca, aunque de igual forma fue contratada de nuevo en Televisa el año pasado para Vencer la Ausencia.

Si en realidad este veto se confirma, la actriz habría quedado fuera del proyecto que alista Lucero Suárez. Como se recordará, la actriz siempre había estado bien posicionada en Televisa por su increíble talento, aunque también ha estado en polémica, ya que en el pasado tuvo un romance con el entonces ejecutivo de Televisa Víctor Hugo O'Farrill. Aunque se dijo que él habría obligado a varias actrices de Televisa a estar con él a cambio de poder trabajar en cualquier producción, Érika lo negó, afirmando que los dos eran solteros y ella mayor de edad.

"Sí fui novia de ese señor, pero legal. Él me conoció muy joven, yo tenía 14 años y andaba con mi mamá mañana, tarde y noche. Mi mamá no me soltaba y sí fui consentida, pero no andaba en malos pasos. Cuando tuve una relación real, yo tenía casi 30 años (...) y vino a mi casa como a la antigüita; vino a mí casa a pedir formalmente ser novios", sostuvo la protagonista de 58 años de edad.

No obstante, sostuvieron que a la actriz presuntamente poco le importó este veto: "La televisora de San Ángel anunció el veto para Érika pero eso no la asusta. Curada de espanto, Érika viajó a Miami y se presentó en el matutino de la televisora Hoy Día, la competencia directa de Hoy y Univisión". Además, mencionaron que el productor de Big Brother VIP, el reality de famosos que alista Televisa, estaría "dándose de topes" porque presuntamente quería a Érika entre los participantes.

Cabe mencionar que la información sobre su llegada a Telemundo o su supuesto veto de Televisa no ha sido confirmada aún, por lo que habrá que esperar para conocer la verdad a través de fuentes oficiales.

Fuente: Tribuna