¿Compraste boletos? Esto puedes hacer tras la cancelación del concierto de Placebo en CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde del pasado martes 6 de septiembre, la agrupación de rock Placebo se robó las tendencias en redes sociales debido a que se hizo oficial que su visita a México estaba oficialmente cancelada, por lo que sus seguidores tendrán que esperar más para poder reencontrase con los interpretes de temas como Every you, every me, Special Needs o Pure Morning, por mencionar algunos.

Cabe destacare que el público mexicano no es el único afectado, pues a través de sus redes sociales la agrupación informó que además parte de las fechas que tenían programadas en America del Norte también quedaban pospuestas, motivo por el que aquellos que ya contaban con entradas para cantar con Brian Molko y Stefan Olsdal deberán acercarse a la empresa que los puso a la venta pues al menos, en el caso de la CDMX la fecha estaba programadora para el 12 de septiembre en el Palacio de los Deportes.

"Lamentamos mucho anunciar que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos para resolver los problemas logísticos que ha causado, en gran medida, el aplazamiento de nuestra gira por América del Norte, lamentablemente no tenemos más remedio que posponer para el siguiente año nuestro concierto en la Ciudad de México", se lee en la misiva.

Inatagram @placeboworld

Si desafortunadamente contabas concentradas para este evento, Ticketmaster informó que en caso de no querer devolverlos se podrán usar una vez que la agrupación anuncie cuándo podrá resolver los problemas de visado que les permita viajar por el mundo; de lo contrario, en caso de haber perdido las esperanzas, se puede solicitar el reembolso en los diferentes puntos de venta de Ocesa, es decir en cualquier centro de Ticketmaster; toma en cuenta que será necesario presentar los boletos en físico en caso de tenerlos.

Si la compra se hizo a través de una tarjeta bancaria, el titular será quien deba pedir este movimiento y el dinero que se empleó para ello se verá reflejado en la cuenta en un periodo de tres a cinco días hábiles. Los cargos por servicio e impresión de boletos no se devolverán, solo el costo del acceso adquirido. Por el momento, no hay una fecha tentativa para que la agenda de los músicos británicos se reanude en México o Canadá pues su visita al continente estaba programada para empezar el 4 de septiembre en Vancouver.

Inatagram @placeboworld

Fuente: Tribuna