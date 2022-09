Divorciada y sin exclusividad: Tras despido de Televisa, exconductora de 'Hoy' vuelve a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien acabó sin exclusividad y vetada de Televisa luego de su polémico divorcio, sorprendió a todos los televidentes de TV Azteca debido a que este miércoles 7 de septiembre regresó al foro del matutino Venga la Alegría para hacerle la competencia al programa Hoy. Se trata de la también actriz Anette Cuburu, quien hizo su debut en el medio artístico con la empresa de San Ángel.

La originaria de Mexicali, Baja California, empezó actuando en programas como ¿Qué nos pasa? y Mujer, casos de la vida real, pero en 1999 se cambió a la televisora del Ajusco para realizar la telenovela El candidato, además de que trabajó en Lo que callamos las mujeres y luego de unió al elenco de Con sello de mujer. Finalmente volvió años más tarde a las filas de Televisa cuando se casó con Alejandro Benítez pero su matrimonio fue un verdadero infierno.

Anette trabajó en el programa Hoy y en tiempos recientes dijo que sufrió malos tratos de parte de Andrea Legarreta. Luego se divorció del padre de sus hijos, quien es ejecutivo de San Ángel, por una supuesta infidelidad y lo culpó de dejarla sin trabajo: "Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos...", dijo hace unos años.

La llamada 'Güera Cachanilla' finalmente se reintegró a TV Azteca en 2018 luego de perderlo todo y primero formó parte del programa El Club de Eva, luego llegó a Todo un show y cuando este salió del aire se fusionó en el elenco de VLA. Sin embargo, durante los últimos días no se había presentado a trabajar en el matutino del Canal Azteca Uno debido a que salió de la CDMX y según lo que mostró en su Instagram, estuvo de viaje en Nueva York.

Anette había estado de viaje en NY

No obstante, este miércoles 7 de septiembre Cuburu finalmente se reintegró al programa donde comparte créditos con Kristal Silva, Laura G, Horacio Villalobos, Sergio Sepúlveda y Pato Borghetti. Las opiniones de los televidentes del matutino se dividieron y es que aunque la conductora de 47 años tiene un gran número de seguidores, también acumula varios haters que desean ya no verla a cuadro. Estos son algunos de los comentarios que le dejaron a Anette.

Ya regresó la abuela Cuburu".

Se te extrañaba mi Anette".

@anetteoficial bienvenida señora hermosa".

Qué flojera ver de regreso a la señora".

Elenco de 'VLA'

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva