En la ruina y desfigurada: Tras 18 años fuera de Televisa y veto de TV Azteca, actriz llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida exprotagonista de telenovelas, quien lleva 18 años sin actuar en un melodrama de Televisa y presuntamente fue vetada de TV Azteca, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Bárbara Mori, quien acabó 'desfigurada' y 'en la ruina' en su personaje de 'Rubí Pérez' en el melodrama Rubí (2004). Desde entonces, la uruguaya no ha hecho otra telenovela, sin embargo, contrario al terrible final de su personaje, está más guapa y exitosa que nunca.

Como se recordará, Mori inició su carrera en TV Azteca al participar en Tric-Trac en 1996. Luego vinieron proyectos en ficción como Al norte del corazón, Mirada de mujer, Azul Tequila, Amores... querer con alevosía, Súbete a mi moto y Mirada de mujer, el regreso. Tras su fama en el Ajusco y Telemundo, en 2004 firmó con Televisa para ser la estrella de un clásico de la televisión mexicana. Mori le dio vida a 'Rubí' en la historia de Yolanda Vargas Dulché, producida por José Alberto 'El Güero' Castro.

En la historia, el personaje de Mori lo perdió todo, terminando desfigurada luego de perder su belleza en un trágico accidente y en la ruina, al no poder mantener la fortuna que consiguió a base de manipulaciones y engaños. En el elenco también estuvieron Yadhira Carrillo, Marlene Favela, Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jacqueline Bracamontes. Aunque ya no hace telenovelas ya que afirma que no le han ofrecido algo que le interese, se ha dedicado más al cine y a las series.

Cabe mencionar que aunque actualmente tiene una sólida relación con el director Fernando Rovzar, se divorció cuando era muy joven del padre de su primer hijo, Sergio Mayer. Sergio Mayer Mori actualmente tiene una relación con la modelo Raquel Cháves, motivo por el cual apareció en redes del programa Hoy. Y es que en el portal Las Estrellas sostienen que Raquel es "idéntica" a Mori. La joven es una modelo española de 23 años que trabaja en una agencia mexicana.

Instagram @raquelchavesb

Ella y Mayer Mori iniciaron un romance en 2019 que hasta la fecha ha resultado bastante sólido. La guapa modelo luce despampanante en sus fotografías, lo que provocó que llegaran comentarios que la comparaban con su suegra. "Idénticas", "parecen clones", "igual de hermosa que su suegra", escribieron en sus fotografías. Cabe mencionar que la actriz se ha mantenido al margen de la polémica que tiene su hijo con la madre de su hija Mila, Natalia Subtil, sin embargo, quien se ha encargado de sacar los 'trapitos al sol' es su ex Sergio Mayer.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna